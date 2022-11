Especial de Chris Rock será o primeiro evento ao vivo transmitido pela Netflix

Publicidade

A Netflix transmitirá pela primeira vez no ano que vem um evento ao vivo, com o comediante Chris Rock como anfitrião, anunciou, nesta quinta-feira, 10, a plataforma que atraiu milhões de espectadores da televisão tradicional.

O programa de comédia, o segundo de Rock com a Netflix, estará disponível no início de 2023, acrescentou a companhia em comunicado.

“Chris Rock é uma das vozes cômicas mais icônicas e importantes de nossa geração”, disse o vice-presidente de comédia da Netflix, Robbie Praw, no texto.





O ator e comediante Chris Rock era especial transmitido pela Netflix Foto: Suzanne Cordeiro / AFP





“Estamos emocionados de que o mundo inteiro possa ter a experiência de um evento de comédia ao vivo com Chris Rock e entre para a história da Netflix”, acrescentou.

“Este será um momento inesquecível e estamos muito honrados de que Chris esteja ao volante.”

Novos modelos

A Netflix, que perdeu assinantes pela primeira vez no começo deste ano, antes de anunciar recentemente que havia voltado a crescer, vem fazendo testes com novos modelos, incluindo uma assinatura mais barata com comerciais.

Na terça-feira, o Wall Street Journal informou que a Netflix estava avaliando oferecer programação esportiva ao vivo em sua plataforma pela primeira vez.

Rivais como Disney+ e Amazon Prime Video já oferecem entre sua programação eventos esportivos e musicais ao vivo.

Netflix promoveu um festival de comédia ao vivo em mais de 35 locações em Los Angeles, mas esses espetáculos não estão ainda disponíveis em sua plataforma.

Rock, um dos comediantes mais reconhecidos dentro e fora dos Estados Unidos, ocupou as manchetes em março quando levou um tapa na cara do ator Will Smith na cerimônia do Oscar.

