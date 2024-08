Espetáculo teatral de netos de Silvio Santos presta homenagem ao apresentador; veja vídeo

O elenco do musical Hairspray, em apresentação no Rio de Janeiro, prestou homenagem a Silvio Santos neste sábado, 17, após a morte do apresentador, aos 93 anos. O espetáculo tem como produtores Lígia e Tiago Abravanel, netos do fundador do SBT. Tiago também é diretor e ator da peça.

“Nada melhor do que ter um espetáculo que fala de televisão, alegria e amor para a gente prestar nossa homenagem ao maior comunicador da televisão brasileira, que nos deixou hoje, o grande Silvio Santos”, diz o elenco, em homenagem ao apresentador.

O ator Lindsay Paulino também agradeceu a contribuição de Silvio Santos e do SBT à comunidade LGBT+: “Nosso querido Tiago é um homem gay, gordo, e publicamente assumido (...) Hairspray se passava na TV há algumas décadas. Que ironia, também há algumas décadas, Silvio Santos se tornava pioneiro ao dar espaço à comunidade LGBT se apresentar no SBT. No país onde mais mata a nossa comunidade no mundo, travestis pretas eram perseguidas e retratadas quase que exclusivamente em programas policiais, mas Silvio deu visibilidade a elas em seus programas”.

“Em certo ponto, a arte drag foi para a TV brasileira por meio dele, que sempre deu espaço à nossa população. Obviamente, temos as questões do preconceito, que eram um recorte da época, mas quando ninguém mais fez, essas pessoas estavam lá. Obrigada, Silvio”, completou Paulino.

O ator Tiago Abravanel e o avô Silvio Santos, que morreu neste sábado. Foto: @tiagoabravanel Via Instagram

Os netos de Silvio Santos não participaram do musical neste sábado para estar com a família em São Paulo. O papel de Edna Turnblad, originalmente interpretado por Tiago, foi substituído, para as sessões deste sábado e domingo, pelo ator Bernardo Berro.