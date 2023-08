Estreia da série One Piece terá evento da Netflix para fãs do mangá até em Copacabana; veja data

Uma boa notícia para os fãs da série de mangá One Piece: A Netflix anunciou uma programação especial para celebrar a estreia da atração. Serão dez eventos voltados para os fãs ao redor do mundo. No Brasil, a comemoração chega no dia 31 de agosto, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A primeira parada será nos Estados Unidos e depois segue para França, Indonésia, Japão, Itália, Filipinas, Tailândia, Alemanha e México.

Para quem já está ansioso, no dia 20 de agosto os fãs brasileiros podem se reunir no Encontro de Fãs de One Piece, que acontece no cinema Novo Cine Joia, em Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. O evento terá: fotos com cosplayers; cine clube para assistir o filme Stampede; quiz com prêmios; sorteios de brindes; lojinha temática e concurso Cosplay com prêmios.

Aventuras pelo mar

Conhecida por ter a tripulação do Chapéu de Palha, a série conta a história do jovem Monkey D. Luffy, que sonha com a liberdade desde pequeno. Para alcançar esse sonho, ele parte para uma jornada em busca do tesouro One Piece, a fim de se tornar o rei dos piratas. Ao lado de amigos que faz pelo caminho, a trajetória é repleta de perigos e aventuras pelos sete mares. A série é baseada no mangá escrito pelo mangaká (cartunista) Eiichiro Oda.

Serviço - Encontro de Fãs de One Piece

Data: 20 de agosto

Horário: 18h30 às 22h

Local: Novo Cine Joia, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ

Endereço: Shopping 680 & Ed. Central: Av. Nossa Sra. de Copacabana, 680 - Copacabana, Rio de Janeiro

Ingressos: a partir de R$ 25

Venda de ingressos online: Sympla

Serviço Netflix One Piece

Data: 31 de agosto

Local: Rio de Janeiro, Brasil

Endereço: Praia de Copacabana

Mais informações: Instagram @NetflixBrasil