Estreias da Netflix em julho: lista tem ‘Sintonia’, ‘Bird Box Barcelona’, ‘Wham!’ e mais

A Netflix conta com diversos filmes e séries que serão lançados no catálogo da plataforma em julho de 2023. Entre os destaques, algumas sequências como as novas temporadas de Sintonia, The Witcher, O Famoso Alfaiate e filmes como Meus Sogros Tão Pro Crime e Clonaram Tyrone!.

Confira abaixo o trailer e a sinopse (disponibilizada pela própria Netflix) dos principais lançamentos.

Netflix: as estreias de julho de 2023

De Volta Aos 15 - 2.ª temporada - 5 de julho

Nesta temporada, os futuros de Joel e Anita se entrelaçam acidentalmente. Agora, é preciso criar um plano para fazer tudo voltar ao normal.

WHAM! - 5 de julho

Com entrevistas e filmagens antigas, George Michael e Andrew Ridgeley relembram a carreira como Wham!, que os alçou a ícones do pop dos anos 1980.

O Poder e a Lei - 2.ª Temporada 2 - 6 de julho

Com o escritório cheio de casos e a equipe mais ocupada do que nunca, Mickey se envolve com uma mulher. Mas, ao ser acusada de assassinato, ela também vira cliente.

Meus Sogros Tão pro Crime - 7 de julho

Assaltado às vésperas de se casar, Owen suspeita de seus futuros parentes. Adam Devine, Nina Dobrev, Pierce Brosnan e Ellen Barkin estrelam esta comédia de ação.

Quarterback - 12 de julho

Mergulhe na vida de três quarterbacks da NFL nesta série documental sem filtros filmada na temporada 2022/2023.

Bird Box Barcelona - 14 de julho

Uma expansão do universo do filme que conquistou o público em 2018. Depois que uma força misteriosa dizima a população do mundo, Sebastian precisa enfrentar uma jornada de sobrevivência pelas ruas desoladas de Barcelona. No entanto, ao se aliar a outros sobreviventes em busca de um lugar seguro, eles descobrem uma ameaça ainda mais sinistra que não para de crescer.

Clonaram Tyrone! - 21 de julho

Uma série de incidentes sinistros coloca um trio inusitado (John Boyega, Teyonah Parris e Jamie Foxx) no rastro de uma grande conspiração.

Sintonia - 4.ª Temporada 4 - 25 de julho

Após um incidente, Nando, Rita e Doni são forçados a seguir caminhos diferentes. Será que sua amizade e seus relacionamentos sobreviverão a todos os problemas?

The Witcher - 3.ª Temporada - Volume 2 - 27 de julho

O destino os uniu, mas os perigos tentam separá-los. Geralt e Yennefer lutam para garantir a segurança de Ciri enquanto a guerra toma conta do Continente.

O Famoso Alfaiate - 2.ª Temporada - 28 de julho

Peyami enfrenta novos desafios quando sua amizade com Dimitri é posta à prova. Esvet passa mais tempo na casa com Mustafa, e uma nova mulher entra na vida dele.