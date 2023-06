Estreias de junho na Netflix: ‘Black Mirror’, ‘Arnold’, ‘The Witcher’ e outros lançamentos; veja

A Netflix conta com diversos filmes e séries que serão lançados no catálogo da plataforma em junho de 2023. Entre os destaques, algumas sequências, como a 6.ª temporada de Black Mirror, Resgate 2, Ricos de Amor 2 e as novas temporadas de Casamento às Cegas: Brasil, Titãs e Valéria.

Arnold Schwarzenegger em foto de 22 de maio de 2023, na pré-estreia da série 'Fubar'. Em junho, a Netflix lança 'Arnold', baseado em sua vida. Foto: Phillip Faraone / Getty Images via AFP

Estreias da Netflix em junho de 2023

Confira a seguir o trailer das principais estreias de junho de 2023 na Netflix.

Três Dias Que Mudaram Tudo - 1º de junho

Ricos de Amor 2 - 2 de junho

Black Mirror - 6.ª temporada - 15 de junho

Arnold - 7 de junho

Casamento às Cegas: Brasil - 3.ª temporada - 7 de junho

Resgate 2 - 16 de junho

Através da Minha Janela: Além-Mar - 23 de junho

A Descoberta Perfeita - 23 de junho

Na Cola dos Assassinos - 3.ª temporada - 23 de junho

The Witcher - 3.ª temporada - 29 de junho