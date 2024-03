Estreias do streaming: ‘Donzela’, ‘Ricky Stanicky’ e ‘Wonka’ são destaques; veja lista

Os filmes Donzela, com Millie Bobby Brown, e Ricky Stanicky, com Zac Efron, que também está no cinema com Garra de Ferro, e John Cena, estão entre as estreias da semana. Há ainda lançamentos de filmes e séries para gostos variados em plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Vídeo, Star+, Globoplay e Max.

Lançamentos da semana

Donzela (Netflix)

Estrelada por Millie Bobby Brown (a Eleven, de Stranger Things), a história tem início parecendo um conto de fadas normal: num mundo medieval e místico, a princesa Elodie aceita se casar com um príncipe esperando por uma vida de "felizes para sempre". Tudo muda quando ela é jogada em uma floresta sombria para ser morta por um dragão cuspidor de fogo como parte de um ritual tradicional de sacrifício que ocorre há muitas gerações na sociedade em qeu vive. Sem ter a quem recorrer e tendo que desconfiar de todos, ela terá um grande desafio para tentar escapar e se manter viva. Estreia: 8 de março.

Ricky Stanicky (Prime Vídeo)

Com Zac Efron e John Cena, o filme de comédia tem início 25 anos atrás, quando um grupo de três amigos jovens e inconsequentes acabam causando um incêndio durante uma brincadeira e, para se livrarem da culpa, inventam a identidade de um ‘quarto elemento’ do grupo: Ricky Stanicky.

Por décadas, eles usam o nome para encobrir uma série de mentiras, até que seus familiares suspeitam de que o homem não exista. Para continuarem firmes com a mentira, os amigos resolvem contratar um ator canastrão para ser o Ricky de ‘carne e osso’. Estreia: 7 de março.

Magnatas do Crime (Netflix)

Após a morte de seu pai, um duque britânico, Eddie Horniman recebe um grande terreno da família como herança. Pouco depois, ele é abordado por uma mulher que tinha negócios com o falecido, e descobre que, na verdade, há uma gigantesca plantação secreta de maconha no local. Junto à sua família, ele tentará se desvencilhar do passado de crimes que mal sabia que existia, mas, para isso, terá que adentrar nesse mundo perigoso da ilegalidade, ao menos por algum tempo. A série de oito episódios estreia em 7 de março.

Wonka (Max)

A história é mais uma versão inspirada no universo que já fez sucesso com o livro A Fantástica Fábrica de Chocolate (1964), de Roald Dahl, e os filmes de mesmo nome protagonizados por Gene Wilder (1971) e Johnny Depp (2005). Desta vez, Willy Wonka ficou a cargo do ator Timothée Chalamet. O filme ainda traz Rowan Atkinson (o ‘Mr. Bean’), Olivia Colman (de The Crown) e Hugh Grant como Oompa-Loompa. O filme foi lançado nos cinemas no ano passado, mas chega ao catálogo do streaming em 8 de março.

O Sinal (Netflix)

A série de mistério e drama gira em torno da família da astronauta Paula, que viaja para uma missão espacial deixando o marido, Sven, e a filha do casal na Terra. Em determinado momento, porém, ela desaparece, dando início a uma série de dúvidas para quem ficou no planeta. Ao longo de quatro episódios, Sven buscará respostas, que também podem lhe colocar em risco. Estreia: 7 de março