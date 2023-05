Estreias do streaming em junho de 2023: ‘Black mirror’ e mais séries e filmes que chegam às telas

Diversas séries e filmes chegam a serviços de streaming como Netflix, Amazon Prime Vídeo, Apple TV+ e HBO Max em junho de 2023. Confira alguns dos destaques abaixo.

Entre Estranhos (Apple TV+) - 9 de junho

Em 10 capítulos, a série traz Danny Sullivan (Tom Holland), que foi preso por envolvimento numa troca de tiros no ano de 1979, em Nova York. Momentos de sua vida e de seu obscurso passado surgem à tona numa narrativa criada a partir das perguntas feitas pela investigadora Rya Goodwin (Amanda Seyfried). Estreia na Apple TV+ em 9 de junho de 2023.

Três Dias Que Mudaram Tudo (Netflix) - 1º de junho

Em pegada semelhante ao que fez Chernobyl, da HBO, a série busca mostrar o contexto e os desdobramentos do acidente real que ocorreu na usina nuclear de Fukushima, no Japão, em decorrência de um terremoto ocorrido em 2011 na região. Com foco nos funcionários do local, a série de oito episódios reflete sobre as visões dos profissionais como heróis ou vilões. Estreia em 1º de junho de 2023 na Netflix.

Black Mirror - 6.ª temporada (Netflix) - 6 de junho

A famosa série distópica sobre a relação entre os seres humanos e a tecnologia ganha novos episódios.





‘And Just Like That…’ - 22 de junho

As novas histórias das amigas Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) e Charlotte York (Kristin Davis) chegam à HBO Max no dia 22 de junho. Na segunda temporada, Carrie tenta seguir em frente após a morte de seu marido Mr. Big. As coisas podem ser mais fáceis com a volta do seu antigo namorado Aidan (John Corbett), como mostrado no trailer.

Batman: A Desgraça que Chegou a Gotham (HBO Max) - 28 de junho

O homem-morcego terá que lidar com o sobrenatural quando entidades do passado são evocadas na região de Gotham. A animação chega ao streaming três meses após seu lançamento original, e está disponível no HBO Max a partir de 28 de junho de 2023.

Sequestro (Apple TV+) - 28 de junho

Um voo de sete horas com destino a Londres é sequestrado, e Idris Elba terá de liderar os passageiros a tentar entender as demandas dos criminosos, além do fato de que cinco dos quase 200 passageiros a bordo simplesmente parecem não existir nos registros da polícia. Estreia no Apple TV+ em 28 de junho de 2023.

Cães de Caça (Netflix) - 9 de junho

Com muitas cenas de ação e boxe, a série coreana retrata um trio de amigos que trabalham para um agiota e decidem juntar suas forças para atacar um concorrente que se aproveita de pessoas vulneráveis. Estreia em 9 de junho na Netflix.

Um Ano Inesquecível (série de filmes)

Um ano Inesquecível - Verão (Prime Vídeo) - 2 de junho

A história gira em torno de Inha (Lívia Inhudes), que sonha com uma bolsa de estudos para estudar moda em Paris. Quando ela descobre que a estilista Carrie Catherine (Mariana Rios), um dos grandes nomes de sua área, está no Rio de Janeiro - mais especificamente, na Portela - resolve buscar uma vaga para trabalhar na escola de samba para ter contato com a estrela internacional e conseguir uma carta de recomendação.

Um ano Inesquecível - Verão é baseado num conto de Thalita Rebouças e ainda traz no elenco nomes como André Mattos e Micael Borges. Estreia em 2 de junho de 2023 no Prime Vídeo.

Um Ano Inesquecível - Outono (Prime Vídeo) - 9 de junho

Dirigido por Lázaro Ramos, o filme tem foco na vida de Júlia (Gabz), jovem que busca estabilidade no trabalho, e acaba conhecendo João Paulo (Lucas Leto), que quer viver de sua música - ironicamente, algo que Júlia odeia. O filme tem diversas cenas gravadas em cartões postais da cidade de São Paulo, além de participação de cantores como Lulu Santos, Iza e Rael.

Um Ano Inesquecível - Outono é baseado num conto de Babi Dewet e traz no elenco nomes como Gabz, Lucas Leto, Larissa Luz, Vittor Fernando, Raphael Ghanem e Bukassa Kabengele. Estreia em 9 de junho de 2023 no Prime Vídeo.

Um Ano Inesquecível - Inverno (Prime Vídeo) - 16 de junho

O longa começa quando Mabel (Maitê Padilha, a ‘Gaby Estrella’) é obrigada pelos pais a cancelar sua viagem de formatura com as melhores amigas para passar algum tempo aproveitando a neve no Chile. Lá, ela passará por dilemas que envolvem aceitação, conflitos com os pais e até o possível surgimento de um novo amor enquanto aprende a esquiar.

Um Ano Inesquecível - Inverno é baseado num conto de Paula Pimenta e traz no elenco nomes como Letícia Spiller, Maitê Padilha, Marcelo Lahann, Guilherme Terreri, João Manoel, Catarina de Carvalho, Larissa Murai e Michel Joelsas. Estreia em 16 de junho de 2023 no Prime Vídeo.

Um Ano Inesquecível - Primavera (Prime Vídeo) - 23 de junho

Quando Jasmine (Lívia Silvia) está prestes a repetir de ano na escola, seu professor designa um de seus melhores alunos, David (Ronald Sotto) para ajudá-la com a matéria. Além dos estudos, porém, ela passa a ter outros interesses no jovem. Ao mesmo tempo em que descobre a paixão, ela também terá que buscar uma maneira de contar à mãe, que sonha em ver a filha cursando administração, que almeja uma carreira artística.

Um Ano Inesquecível - Inverno é baseado num conto de Bruna Vieira e traz no elenco nomes como Juliana Alves, Luis Lobianco, Lívia Silvia, Ronald Sotto, Giovanna Chaves, Bia Jordão, Gabriel Contente e Rogério Brito. Estreia em 23 de junho de 2023 no Prime Vídeo.

Magic Mike - A Última Dança (HBO Max) - 2 de junho

Protagonizado por Salma Hayek e Channing Tatum, o filme mais recente da franquia mostra o protagonista Mike Lane, o Magic Mike, trabalhando como garçom em um bar na Flórida, quando viaja para Londres e cruza seu caminho com uma mulher rica e famosa, com quem se envolve. Estreia no HBO Max em 2 de junho de 2023.

Ricos de Amor 2 (Netflix) - 2 de junho

Enquanto o primeiro filme mostrava a história de Teto (Danilo Mesquita), conhecido como ‘príncipe do tomate’ por ser herdeiro de uma grande empresa de alimentos, se passando como um jovem humilde para conquistar o coração da médica Paula (Giovanna Lancelotti), a sequência tem início quando ela se voluntaria para atender pacientes em regiões afastadas da Amazônia.

Diante de alguns problemas e com a possibilidade de a empresa ir à falência, Teto viaja até o Norte do País para tentar emplacar sua cooperativa de tomates por lá, ainda que tenha que enfrentar um fazendeiro influente na região e as idas e vindas de seu relacionamento com Paula. Estreia em 2 de junho de 2023 na Netflix.