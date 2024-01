Estreias do streaming na semana têm ‘Mestres do Ar’, ‘Griselda’ e Snoop Dogg; veja lista

As estreias deste mês de janeiro de 2024 contam com diversos filmes e séries em plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Vídeo, Globoplay, Apple TV+, Disney+, Star+ e HBO Max. Confira a seguir algumas produções que estão disponíveis para assistir em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 26, sábado, 27, e domingo, 28 de janeiro.

Mestres do Ar (Apple TV+)

Uma das grandes apostas da Apple para o ano que vem, a série traz Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman como produtores-executivos, e atores como Austin Butler, Callum Turner, Antony Boyle, Barry Keoghan no elenco. A história é baseada no livro Mestres do Ar, de Donald L. Miller, que retrata o ‘Centésimo Sangrento’, grupo do exército norte-americano que promoveu bombardeios sobre a Alemanha Nazista durante a guerra. Estreia: 26 de janeiro de 2024.

Griselda (Netflix)

Protagonizada por Sofia Vergara, a série é inspirada na história de Griselda Blanco, mulher que foi considerada como uma das principais ‘chefes’ do tráfico internacional de drogas entre a Colômbia e Miami, nos Estados Unidos, em décadas passadas. Estreia: 25 de dezembro de 2023. Estreia: 25 de janeiro de 2024.

Expatriadas (Amazon Prime Video)

Estrelada por Nicole Kidman, a série mostra as mudanças na vida de um grupo de mulheres que vivem em Hong Kong tendo como ponto de partida a perda do filho de uma delas e a forma como lidam com o sentimento de culpa. Baseado no livro de mesmo nome da autora Janice Y. K. Lee, lançado em 1998. Estreia: 25 de janeiro de 2024.

The UnderDoggs (Amazon Prime Vídeo)

O rapper Snoop Dogg atua em mais um filme de comédia dando vida a um famoso ex-jogador de futebol americano que, após se envolver num acidente entre seu carro de luxo e um ônibus público, é condenado a prestar serviços comunitários como treinador do time infantil do bairro onde foi criado. Estreia: 26 de janeiro de 2024.

Vicky e a Musa - 2.ª Temporada (Globoplay)

O Globoplay lança os novos episódios de sua primeira série musical, que gira em torno de uma jovem artista que se depara com Euterpe e Dionísio, entidades da mitologia grega, para realizar um espetáculo num teatro abandonado da cidade. Estreia: 24 de janeiro de 2024.