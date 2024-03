Estreias do streaming: ‘Pedido Irlandês’ e documentário sobre 2ª Guerra são destaques; veja lista

A comédia romântica Pedido Irlandês, com Lindsay Lohan, e As Garotas do Ônibus, série que retrata um grupo de mulheres jornalistas rodando os Estados Unidos durante a cobertura de eleições, além de um documentário sobre o batalhão conhecido como The Bloody Hundredth, estão entre as estreias da semana. Há ainda lançamentos de filmes e séries para gostos variados em plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Vídeo, Star+, Globoplay e Max.

Lançamentos do streaming na semana

Pedido Irlandês (Netflix)

PUBLICIDADE A comédia romântica protagonizada por Lindsay Lohan tem início quando uma jovem viaja para ser madrinha de casamento de uma de suas melhores amigas. Porém, há um detalhe: o noivo é uma de suas grandes paixões do passado. Mergulhada de pensamentos na base do “E se...”, ela deseja que pudesse voltar no passado e ter feito uma declaração a ele para que tudo fosse diferente. O pedido é realizado, e ela acorda numa realidade em que é a noiva no lugar da amiga. As coisas talvez não sejam exatamente como o esperado. Estreia: 15 de março de 2024.

As Garotas do Ônibus (Max)

A série mostra, em tom bem-humorado, a rotina estressante de um grupo de mulheres jornalistas que cobrirá uma campanha política nos Estados Unidos, viajando num ônibus que passará por 26 cidades em apenas cinco dias.

Entre profissionais sensacionalistas ou conservadoras, elas terão que lidar com o relacionamento com o público, seus chefes e o próprio alvo das notícias, os políticos. Estreia: 14 de março de 2024.

O Centésimo Batalhão (Apple TV+)

Aproveitando o lançamento do 9.º e último episódio da série Mestres do Ar, também nesta sexta-feira, 15 de março de 2024, estreia um documentário complementar a respeito da história real do grupo conhecido como o The Bloody Hundredth, que participou de batalhas na Segunda Guerra Mundial.

Além de diversas imagens de arquivo, a obra traz entrevistas com Steven Spielberg e veteranos que fizeram parte do grupo. A narração fica por conta de Tom Hanks.

Publicidade

Chicken Nugget (Netflix)

A série sul-coreana de humor aposta no bizarro para tentar fazer sucesso. A história tem início quando uma jovem encontra uma máquina que acaba lhe transformando em um pedaço de frango frito. Inconformado, seu pai entrará numa jornada surreal para tentar reverter o problema, acompanhado por um rapaz que é apaixonado por sua filha. Estreia: 15 de março de 2024.

Leia também Saiba como assistir aos filmes do Oscar no streaming