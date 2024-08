Estreias no streaming: final de ‘A Casa do Dragão’, novo ‘Planeta dos Macacos’ e mais novidades

Emma D'Arcy na cena final de "The Red Sowing", penúltimo episódio da 2ª temporada de A Casa do Dragão Foto: A Casa do Dragão/Max/Reprodução

O final da segunda temporada de A Casa do Dragão é apenas uma das muitas novidades nos streamings nesta semana. Com a chegada de lançamentos vindos do cinema, versões inéditas de hits e novas séries, realmente não faltam opções de títulos para curtir na Netflix, no Prime Video, na Max, no Disney+ e no Apple TV+.

A seguir, confira as séries e filmes imperdíveis para conferir no final de semana:

‘Mulheres de Azul’ (Apple TV+)

Inspirada em fatos, a nova série do Apple TV+ acompanha quatro mulheres que, nos anos 1970, integram a primeira força policial feminina do México. O projeto nasce como um golpe publicitário, mas as protagonistas estão determinadas a fazer jus aos seus uniformes, sobretudo em um contexto em que tantas mulheres se tornam vítimas de violência urbana.

Estreia: 31 de julho

‘Manual de Assassinato para Boas Garotas’ (Netflix)

Adaptação do livro homônimo de Holly Jackson, Manual de Assassinato para Boas Garotas narra a história da jovem Pip Fitz-Amobi (Emma Myers), que passou anos convencida de que um homem inocente foi preso por um assassinato que não cometeu. Com a ajuda do irmão do preso, ela parte em uma jornada para descobrir o verdadeiro culpado pela morte de Andie Bell (India Lillie Davies).

Estreia: 1º de agosto

‘Batman: Cruzado Encapuzado’ (Prime Video)

Batman: Cruzado Encapuzado reimagina a mitologia do Homem-Morcego, acompanhando a saga de Bruce Wayne (dublado por Hamish Linklater) enquanto enfrenta os criminosos de Gotham City, assim como o trauma da sua tragédia pessoal. A nova animação da DC é um projeto do produtor Bruce Timm, de Batman: A Série Animada, e dos produtores-executivos Matt Reeves (Batman, Pinguim) e J.J.Abrams (Star Wars: O Despertar da Força, Star Wars: A Ascensão Skywalker).

Publicidade

Estreia: 1º de agosto

‘Godzilla Minus One/Minus Color’ (Netflix)

O primeiro Oscar da franquia não foi o ponto final da história de Godzilla Minus One. Depois do sucesso de público e crítica, o diretor Takashi Yamazaki decidiu lançar uma versão em preto e branco do filme que, segundo ele, deixa o kaiju ainda mais assustador. Depois de um breve período em cartaz nos cinemas brasileiros, Godzilla Minus One/Minus Color chega agora ao streaming.

Estreia: 1º de agosto

‘Planeta dos Macacos: O Reinado’ (Disney+)

A franquia Planeta dos Macacos voltou neste ano aos cinemas com o lançamento de O Reinado. Ambientado gerações depois dos eventos de A Guerra, último filme da trilogia de Matt Reeves, o longa acompanha a jornada de Noa (Owen Teague), um jovem símio que se vê obrigado a aprender sobre a história de César (Andy Serkis) na marra, quando seu clã é capturado por um líder autoritário que se autointitula seguidor dos ensinamentos do primeiro líder dos macacos. Paralelamente, Noa descobrirá que os humanos, que agora vivem escondidos, podem ser mais perigosos do que imagina.

Publicidade

A saga da forasteira Kora (Sofia Boutella) ganha mais gore e sensualidade agora com os cortes do diretor Zack Snyder. A história de ambos os filmes ainda trata da investida de um grupo inusitado, determinado a salvar uma lua dos desmandos de um comandante autoritário. Contudo, as novas versões são recomendadas para maiores de 18 anos.

Estreia: 2 de agosto

A guerra entre Pretos e Verdes pelo trono de Westeros se acirra ainda mais na reta final da série. Depois de Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) conseguir montadores para seus dragões remanescentes, A Casa do Dragão parece dar o pontapé oficialmente para a chamada Dança dos Dragões. Agora, o conflito promete ser ainda mais sanguinário.