Fábio Jr. celebra 70 anos com homenagem no ‘Caldeirão com Mion’: ‘Começando de novo’

Fábio Jr. foi o homenageado do Caldeirão com Mion neste sábado, 11, em formato que o programa vem adotando para celebrar a carreira de grandes artistas da música brasileira - como foi o caso de Djavan.

Fábio Jr. durante homenagem no 'Caldeirão com Mion' exibido em 11 de novembro de 2023 Foto: Reprodução de 'Caldeirão com Mion' (2023)/TV Globo

“Agradeço. Mas a vida é isso aí. Faria tudo de novo, não mudaria nada. Isso tudo me trouxe até aqui. Os altos e baixos, as derrotas e as vitórias, essa é a vida. Caiu, levanta. A gente continua aprendendo sempre. Começando de novo, setentinha!”, afirmou o cantor sobre sua trajetória até hoje.

Mion destacou o programa como “pontapé inicial da comemoração dos 70 anos” de Fábio Jr., que serão completados no próximo dia 21 de novembro. Também o destacou como “o artista que é trilha sonora da nossa vida” antes que entrasse em cena cantando Eu Me Rendo.

A dupla ainda comentou sobre a carreira do ator na dramaturgia, atuando em novelas. “Caramba, você precisa arrancar um braço para usar o outro?”, questionou Jr., insatisfeito com perguntas sobre ter que ‘se decidir’ se era ator ou cantor. “Você acabou com esse debate. Você mostrou que é sim um exímio cantor e um exímio ator”, respondeu Mion.

O cantor ainda relembrou o início: “No começo, imagina, entrar no carro e ouvir uma música minha... Queria ser cantor desde os 10 anos de idade. A primeira vez que ouvi uma música minha na rádio, não acreditei. Aí veio outra, outra, outra.... Se não fossem vocês, eu nem existiria. Eu amo o que eu faço”.