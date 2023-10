Fãs lamentam a morte de Matthew Perry, o Chandler, de ‘Friends’: ‘Obrigada por me fazer feliz’

A morte de Matthew Perry abalou os fãs de Friends na noite deste sábado, 28. O ator ficou reconhecido por seu papel como Chandler Bing, no seriado, entre 1994 e 2004. A morte dele foi divulgada primeiramente pelo site TMZ, e depois confirmada pelo jornal Los Angeles Times.

Os perfis oficiais da Warner Bros. e da série Friends no Instagram publicaram uma mensagem: “Nós estamos devastados em saber da morte de Matthew Perry. Ele foi um verdadeiro presente para todos nós. Nosso coração está com sua família e entes queridos, e com todos os seus fãs”.

A notícia também causou comoção entre a grande comunidade de fãs de Friends. Alguns vídeos foram publicados reunindo momentos de Chandler na série. Outras mensagens agradecem ao ator ter dado vida ao personagem bem-humorado que os “fez feliz”.

O restante do elenco do clássico programa - Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt Le Blanc (Joey), David Schwimmer (Ross) - ainda não se pronunciou oficialmente.

Ao longo dos últimos anos, Matthew Perry esteve menos vinculado à arte. As principais notícias que envolviam seu nome eram sobre questões pessoais, como a reclusão em um hotel e os gastos para manter-se sóbrio.