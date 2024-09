Fátima Bernardes volta à TV Globo: saiba como será seu programa

Fátima foi âncora do Jornal Nacional por quase 14 anos, no qual dividiu a bancada com William Bonner, com quem foi casada durante 26 anos. Fátima também apresentou o Jornal Hoje e o Fantástico.

No início da década de 2010, a apresentadora deixou a bancada do JN para assumir um projeto na área de entretenimento da emissora, o programa Encontro, que atualmente é apresentado por Patrícia Poeta. Nos últimos anos, ela também esteve a frente do The Voice Brasil e The Voice Kids.