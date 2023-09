Faustão diz que não pretende voltar à TV: ‘Melhor sair deixando saudade’; veja

Um dia após Faustão declarar que está sentindo o seu coração bater ainda mais forte, o apresentador anunciou que não pretender voltar para a TV. Em entrevista ao UOL, ele declarou que quer voltar aos trabalhos assim que se recuperar da cirurgia de transplante do coração.

As telinhas, no entanto, não estão nos seus planos. Segundo Faustão, os futuros projetos envolvem o Youtube. “Já fiz a minha parte. Não volto mesmo para a televisão. Melhor sair deixando saudade, do que encher o saco do público até não poder mais”, brincou. “Quero fazer algo para o Youtube. Não sei o que ainda, mas é uma possibilidade que eu não descarto. Vamos ver.”

Recado emocionante

Nesta quinta-feira, 31, Faustão mandou um recado para os familiares do doador do coração que recebeu após realizar o transplante. O apresentador agradeceu a “benção de Deus”.

Em entrevista ao colunista Flávio Ricco, do R7, o comunicador disse: “Quero muito agradecer o doador, ao pai dele, sua imensa generosidade de permitir que eu continuasse vivendo. Não tenho como agradecer a esse pai, a viúva e o irmão desse moço, que eu sei era um atleta”.

“Transportar para outra pessoa o direito de continuar viver é muito mais que uma generosidade. Foi uma benção que Deus me deu”, reiterou.