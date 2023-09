Faustão é internado em São Paulo para fazer exames de rotina; diz boletim

Faustão voltou a ser internado no Hospital Albert Einstein para a realização de exames de rotina. De acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira, 20, o apresentador deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein na segunda-feira, 18, para a realização de exames pós-transplante cardíaco.

“Trata-se de protocolo de rotina que avalia o funcionamento do coração e se há indícios de rejeição”, diz o boletim.

O apresentador passou por um procedimento de transplante de coração no dia 27 de agosto. No dia 10 de setembro, Faustão recebeu alta e compartilhou um vídeo de agradecimento às mensagens recebidas.

“Já saí do hospital, estou em casa. Agora iniciando uma nova fase. Antes, de novo, agradecimento eterno a cada um de vocês que rezaram, [escreveram] mensagem de solidariedade, de apoio. Tudo isso me ajudou muito nessa luta pela vida”, declarou. “Agradecer à família do doador. Não tenho palavras, mas vou rezar por eles o resto da minha vida.”

O apresentador passa agora por uma fase de recuperação e deve se submeter a três meses de fisioterapia.