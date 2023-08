Faustão está estável e respirando com ajuda de ventilação mecânica após transplante, diz boletim

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sob sedação e está respirando com ajuda de ventilação mecânica, segundo boletim médico divulgado na tarde desta segunda-feira, 28.

Ele passou por uma cirurgia de transplante de coração no último domingo, 27, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Faustão, que tem 73 anos, está internado desde o dia 5 de agosto após apresentar um grave quadro de insuficiência cardíaca.

De acordo com o hospital, o estado clínico dele é estável e “as funções do coração estão de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas”.

Faustão está estável após passar por transplante de coração. Foto: Rodrigo Moraes/Band/Divulgação

Faustão passou por transplante de coração no domingo

Conforme boletim médico divulgado pelo hospital, a cirurgia de Faustão ocorreu no início da tarde do último domingo, 27, e durou 2h30. O procedimento foi realizado com sucesso, segundo a organização. Faustão segue na UTI para o acompanhamento da adaptação do órgão e controle da rejeição.

O hospital afirmou que foi acionado na madrugada de domingo pela Central de Transplante do Estado de São Paulo de que havia um órgão disponível. A partir daí, começou uma série de testes para saber se o coração era compatível com o apresentador. Com a confirmação, a cirurgia pôde ser realizada.

A notícia de que o apresentador precisaria do transplante foi divulgada em 20 de agosto. Na ocasião, o hospital divulgou que o nome de Faustão já havia sido incluído na lista única de espera da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

Embora a cirurgia do apresentador tenha sido classificada como “prioridade máxima”, ele teve que entrar em uma lista de espera única coordenada pelo Sistema Nacional de Transplantes, do Ministério da Saúde, que vale tanto para pacientes da rede pública quanto para os da privada.