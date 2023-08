Felipe Simas volta à Globo para viver vilão e par de Marina Ruy Barbosa em ‘Fuzuê’; saiba como será

Felipe Simas irá estrelar a aguardada série As Aventuras de José & Durval, do Globoplay, que vai contar a história da dupla Chitãozinho e Xororó, ao lado do irmão, Rodrigo Simas, muito em breve. A produção, porém, não irá marcar a volta do período em que o ator ficou afastado da Rede Globo.

Felipe retorna à emissora para a nova novela das sete, Fuzuê, para viver o vilão do folhetim e o par romântico de Marina Ruy Barbosa. O artista interpreta Heitor, um deputado que costuma manipular situações para atender a seus próprios interesses e para driblar a iminente falência da família.

Felipe Simas vive Heitor em 'Fuzuê', nova novela das sete da Rede Globo. Foto: Fabio Rocha/Globo/Divulgação

O ator também entrega ao personagem a sua própria experiência sobre paternidade. Heitor é pai de Bernardo, interpretado por Theo Matias, e Felipe é pai de Joaquim, Maria e Vicente. Ele e a mulher, Mariana Uhlmann, compartilham nas redes sociais o cotidiano da família, sempre destacando os desafios de ser pai e mãe.

“Nossa família está longe de ser perfeita e não buscamos essa imagem”, escreveu Felipe em uma postagem que mostrava uma foto com a família. “A gente precisa de perdão, se perdoa e se ama. A gente se olha e no nosso erro, somos encobertos pelo amor. O amor vence todas as batalhas”, continuou.

Fuzuê também representa um momento especial na vida pessoal do artista: o retorno ao Brasil. Ele e Mariana escolheram viver um ano na Califórnia ao lado dos filhos. “Um ano completamente atípico, um ano que aprendemos muitas coisas, e outras foram ressignificadas. [...] Um ano que jamais esqueceremos nas nossas vidas, de batalhas, perdas e ganhos imensuráveis para nós cinco”, refletiu Mariana na postagem em que contava sobre o retorno ao País.

A volta do ator à Rede Globo acontece nesta segunda-feira, 14. Fuzuê tem o desafio de dar continuidade ao sucesso de Vai na Fé no horário das sete.