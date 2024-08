Fernanda Torres vai ser Odete Roitman? Atriz fala sobre viver a personagem no remake de ‘Vale Tudo’

Fernanda Torres disse ter sido sondada para o papel da vilã Odete Roitman no remake de Vale Tudo, com previsão de lançamento na TV Globo em 2025.

A atriz, porém, ainda não confirma que a personagem será feita por ela. As declarações aconteceram em entrevista ao site F5, durante o lançamento do novo livro de Boni, ex-diretor da emissora carioca, no Rio de Janeiro.

Retrato da atriz e escritora Fernanda Torres Foto: Tiago Queiroz / ESTADÃO

"Fui sondada, sim, mas não tem nada certo", disse, ressaltando que toparia o desafio. "Eu topo tudo, a gente nunca sabe. Topo tudo por amor", completou. Na versão original da novela, exibida em 1988, a personagem foi vivida por Beatriz Segall (1926-2018).

Recentemente, Gloria Pires, apontada como possível candidata ao papel, usou as redes sociais para negar que estivesse em negociação com a emissora para o remake.