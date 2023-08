A partir desta segunda-feira, 14, uma nova história estreia na faixa das 19h da Globo, a comédia romântica Fuzuê, escrita por Gustavo Reiz. A história marca a estreia do autor na emissora e, de forma bem-humorada, trata diferentes relações sociais e familiares, tendo como pano de fundo, a busca de duas irmãs por seus desejos e realizações pessoais. A produção será a primeira vez que o público vai ver Marina Ruy Barbosa vivendo uma vilã.

Preciosa (Marina Ruy Barbosa) e Luna (Giovana Cordeiro). Foto: Fabio Rocha/TVGlobo

A novela conta a história de Luna (Giovana Cordeiro), uma mulher simples, carismática, moradora do Bairro de Fátima, no centro da cidade do Rio de Janeiro, que produz e vende joias feitas com materiais recicláveis e busca por pistas que desvendem o paradeiro de sua mãe, Maria Navalha (Olivia Araújo), ex-cantora da Lapa, que desapareceu misteriosamente há um ano. Nessa busca pela mãe, ela acaba descobrindo e se enredando em uma caça ao tesouro, que é o pontapé inicial da novela e o que movimenta toda a trama. Mas a heroína da história não está interessada na fortuna.

Num universo não tão distante do de Luna, mas bem diferente, vive Preciosa (Marina Ruy Barbosa), uma conhecida e poderosa empresária, dona de uma joalheria, que recebe como herança do pai, Cesar Montebello (Leopoldo Pacheco), documentos que indicam a localização de uma fortuna escondida. O que Preciosa não previa é que, em meio à papelada deixada pelo pai, está uma outra revelação: a existência de uma irmã (Luna), com quem ela deveria dividir todo o seu patrimônio, incluindo o tesouro que ainda tem de ser encontrado.

Outras histórias

O primeiro encontro de Luna e Preciosa acontece na famosa Fuzuê, uma loja tradicional do centro do Rio de Janeiro. O local é comandado por Nero de Braga e Silva (Edson Celulari), um ex-feirante que se orgulha de suas origens e tem a loja como seu verdadeiro tesouro. O personagem será um grande parceiro de Luna na busca por sua mãe, já que foi lá que a mulher foi vista pela última vez. É lá também que a mocinha vai conhecer Miguel, um advogado, filho de Nero, que acabou de chegar de Portugal e que vai ser uma peça chave na busca de Maria Navalha, além de ter um romance com Luna.

A confusão está prometida com a briga pelos corações tanto de Luna quanto de Miguel. Quem também vai lutar pelo amor da mocinha é seu ex-namorado, Jefinho Sem-vergonha (Micael Borges), um motorista de aplicativo e aspirante a cantor sertanejo. Brigando pelo coração de Miguel vai estar Olívia (Jessica Córes), uma modelo brasileira de fama internacional.

Do lado rico da novela está o clã Montebello, onde se encontra Preciosa. Eles já tiveram seus tempos de glória, mas hoje em dia, vivem mais de aparência e da pompa que o sobrenome famoso ainda carrega. Por isso, a possibilidade de voltar ao topo vira uma obsessão para Preciosa a partir do momento em que ela descobre a herança deixada pelo pai, Cesar Montebello (Leopoldo Pacheco), que inclui a indicação de uma fortuna escondida no local onde a loja Fuzuê está instalada.

Preciosa é uma empresária que comanda um programa de TV onde encarna uma espécie de coach da riqueza, estimulando as mulheres a seguirem seu exemplo. A filha de Bebel (Lilia Cabral) também administra a Conde de Montebello Joias, que já não é tão rentável quanto no passado. A personagem é casada com Heitor (Felipe Simas), deputado conhecido por projetos polêmicos e que manipula o que for preciso de acordo com seus interesses, tendo a ajuda de seu assessor, Pascoal (Juliano Cazarré).

Conheça os principais personagens de ‘Fuzuê', a nova novela das sete

Luna Coelho (Giovana Cordeiro) - Carismática, comunicativa e consciente, produz joias com materiais reaproveitados e vende seu trabalho nas áreas turísticas do Centro da cidade. Ajuda na administração e nos eventos do Beco do Gambá e dá aulas de arte e dança para crianças da ONG Rio Alegre. Não tolera injustiça, o que será um dos motivos da rivalidade entre ela e Preciosa (Marina Ruy Barbosa).

Preciosa Montebello (Marina Ruy Barbosa) - É uma mulher decidida, mas com seus momentos de fragilidade. Herdeira e administradora da Conde de Montebello Joias, faz da ostentação sua marca e tem um programa de TV onde encarna uma espécie de coach da riqueza, estimulando as mulheres a seguirem seu exemplo.

Miguel de Braga e Silva (Nicolas Prattes) - Filho de Nero (Edson Celulari), é um homem justo e incorruptível. Advogado, mora em Lisboa e vivia reprimido pelo controle do pai. É próximo da irmã Alícia (Fernanda Rodrigues) e tem muitas diferenças com Francisco (Michel Joelsas), seu irmão mais novo.

Nero de Braga e Silva (Edson Celulari) - Dono da Fuzuê e ex-feirante, é pai de Miguel (Nicolas Prattes), Alícia (Fernanda Rodrigues) e Francisco (Michel Joelsas). Simpático, espontâneo e trabalhador, possui a alegria típica do brasileiro e sente orgulho de suas raízes.

Maria Navalha (Olivia Araújo) - Mulher extrovertida, sem filtros ou papas na língua. Ex-cantora da Lapa, ficou famosa não apenas por seu talento, mas também por sua personalidade explosiva. Carismática, irônica e combativa, tem na paternidade de Luna (Giovana Cordeiro) seu grande mistério e maior ponto de virada em sua história. Ficará obcecada pela história do tesouro como uma forma de revanche contra César (César Montebello), seu único e grande amor.

Bebel Montebello (Lilia Cabral) - Matriarca dos Montebello, é elegante, discreta e tímida. Administra a rede de joalherias com Preciosa (Marina Ruy Barbosa) e pretende mudar o rumo dos negócios, popularizando um pouco a marca, algo que a filha nunca concordou.

Jefinho Sem-Vergonha (Micael Borges) - Ex-namorado-eterno-apaixonado de Luna (Giovana Cordeiro).

Pascoal Garcia (Juliano Cazarré) - Assessor de Heitor (Felipe Simas). Um sujeito educado, refinado, mas de caráter duvidoso. Leva uma vida mais opulenta do que permitiria sua realidade e é capaz de ir às últimas consequências quando deseja algo. Tem personalidade dúbia e é um sujeito que pode se tornar muito perigoso, tanto para inimigos quanto para aliados.

Olívia de Castro (Jessica Córes) - Ex-namorada de Miguel (Nicolas Prattes). É modelo brasileira com fama internacional. Apesar de aparentar ser boazinha, é ciumenta, passional e muito sedutora. Será um obstáculo no romance entre Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel.

Cecilia Freitas (Cinnara Leal) - Jornalista independente, é inteligente, perspicaz e desconfiada. É assombrada por lembranças do passado e tem obsessão em desmascarar os Montebello por acreditar no envolvimento deles na morte dos seus pais.