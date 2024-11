‘Garota do Momento’ é prato cheio para noveleiros; veja 6 temas que devem fisgar o telespectador

Garota do Momento, a nova novela das 6 da Globo, fez sua estreia na segunda, 4. Confira abaixo cinco questões que envolvem a trama e podem ser um motivo para os espectadores acompanharem os capítulos da substituta de Mar do Sertão.

Anos 1950

Quem se interessa por novelas que remontam a um período histórico específico ficará satisfeito com Garota do Momento, ambientada principalmente no ano de 1958. Figurinos, decoração, músicas e outros detalhes devem sempre remeter à época ao longo dos capítulos.

Lilia Cabral, Letícia Colin, Fábio Assunção e Carol Castro em cena de 'Garota do Momento', com figurinos, decoração e ambientes inspirados na década de 1950 no Brasil Foto: Beatriz Damy/Globo

Triângulo amoroso e jovens protagonistas

Recorrente nos folhetins, o artifício de um triângulo amoroso improvável faz parte de Garota do Momento. Participam dele três jovens artistas em quem você deve ficar de olho: Duda Santos, Maisa Silva e Pedro Novaes. Quando Bia (Duda Santos) chega ao Rio, cruza seu caminho com Beto (Pedro Novaes). Se encantam, mas ele já é noivo da outra Bia (Maisa).

Beto (Pedro Novaes) e Beatriz (Duda Santos). Foto: Manoella Mello/TV Globo

Duda Santos participou da última temporada de Malhação, mas chamou mais atenção em suas aparições nas novelas das 9 Travessia e Renascer. Maisa, por sua vez, cresceu diante do público, mas terá seu primeiro papel de destaque numa novela da Globo. Também será a primeira oportunidade parecida para Pedro, filho dos atores Marcello Novaes e Letícia Spiller.

Maisa Silva, em sua primeira novela da Globo, será a mimada Bia (Maisa), antagonista da 'Garota do Momento' vivida por Duda Santos. Foto: Fabio Rocha/TVGlobo

Garota do Momento e a música

PUBLICIDADE A ideia da novela é focar em regravações de músicas que fizeram sucesso na época na voz de artistas como Iza, Francisco Gil, Léo Santana, Gaby Amarantos, Péricles, Criolo e Gloria Groove.

A escolha da produção foi focada em artistas brasileiros negros para as novas versões. “É muito mais sobre Little Richard do que Elvis”, afirmou a atriz Leticia Colin em referência ao fato de Little Richard, por ser um homem negro no período de segregação racial institucionalizada nos Estados Unidos, não ter recebido tanto reconhecimento como poderia.

Haverá ainda um local na trama chamado Clube Gente Fina, gerenciado por Vera (Tatiana Tiburcio) e Sebastião (Cridemar Aquino), onde se ouvem artistas de gêneros diversos como samba, choro, blues e rock.

Publicidade

Trilha sonora da novela Garota do Momento

Já estão confirmadas as seguintes músicas:

Little Richard - Tutti Frutti

Ritchie Valens - La Bamba

Jackson do Pandeiro - Chiclete com Banana

Iza - Cry Me a River

Gaby Amarantos - A Noite do Meu Bem

Criolo - Se Acaso Você Chegasse

Gloria Groove - Smoke Gets In Your Eyes

Leo Santana - Pensando Em Ti

TV dentro da TV

Um dos núcleos da trama de Garota do Momento se passa em uma emissora fictícia, a TV Ondas do Mar. Eduardo Sterblitch, ex-Pânico que recebeu elogios por sua atuação em Os Outros recentemente, será o responsável por interpretar Alfredo Honório, um apresentador de TV carismático e expansivo.

É esperado que o público encontre referências de personalidades clássicas da TV brasileira em seus programas.

A trama de Garota do Momento

A novela tem início quando Clarice (Carol Castro) se muda para o Rio de Janeiro e se envolve com Juliano Alencar (Fabio Assunção), herdeiro de uma grande fábrica de sabonetes, a Perfumaria Carioca. Ela o flagra traindo-a com sua amante, Valéria (Julia Stockler), que morre acidentalmente. Clarice vai denunciá-lo, mas sofre um acidente e perde a memória. Ela, então, passa a criar a filha de Valéria como se fosse sua, tudo tramado por Maristela (Lilia Cabral), mãe de Juliano. É o papel de Maisa Silva (Beatriz). Sua filha biológica cresce achando que foi abandonada, mas, ao ver uma foto da mãe numa revista, decide ir ao Rio de Janeiro, onde a história se desenvolve.

Grandes vilões

Lilia Cabral (Maristela) e Fábio Assunção (Juliano) serão mãe e filho em 'Garota do Momento' Foto: Beatriz Damy/Globo

A esta altura já deu para perceber que Juliano (Fábio Assunção) e Maristela (Lilia Cabral) serão os grandes vilões de Garota do Momento. É a esnobe Maristela que logo no primeiro capítulo arma tudo para que Juliano saia livre da acusação de assassinato e para que Clarice, testemunha do crime, não o entregue à polícia.

Publicidade

Ao longo da história, mãe e filho terão muito trabalho para sustentar a mentira que armaram, sobretudo depois que Bia (Duda Santos), ao ver o retrato de sua mãe em uma revista vai para o Rio de Janeiro com o intuito de encontrá-la.