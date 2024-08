Globo cancelou especial Marília Mendonça após brigas nos bastidores? Entenda

De acordo com informações não oficiais, a suposta não continuidade se deu porque os produtores enfrentaram dificuldades nas negociações para o elenco de convidados e depoimentos. Um dos pontos de impasse seria a participação da dupla Maiara e Maraisa, grandes amigas de Marília, porque enquanto a emissora considerava a presença das cantoras essencial para o especial, a família da artista teria se oposto à ideia.

Esses rumores surgem também porque a dupla recusou participar do show This is Marília Mendonça, organizado pelo Spotify em homenagem à cantora, que acontecerá em outubro no Allianz Parque, em São Paulo. Após esse anúncio, Ruth Dias e João Gustavo, mãe e irmão de Marília, deixaram de seguir a dupla nas redes sociais, alimentando ainda mais as especulações sobre desentendimentos.