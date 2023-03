‘Globo Repórter’ comemora 50 anos com programas especiais

Quando completar 50 anos no ar, agora em abril, o Globo Repórter, programa inspirado no 60 Minutes, da CBS, terá levado ao ar 2.200 edições. Um marco e tanto para uma atração que, ao lado do Jornal Nacional e do Fantástico – outro a se tornar cinquentão ainda em 2023 –, se tornou um dos destaques da TV Globo. A data será comemorada com uma série de cinco programas especiais.

Ao longo dessas cinco décadas, o Globo Repórter teve diferentes formatos como, por exemplo, apresentar três ou quatro reportagens mais curtas dentro do mesmo programa. Ou, então, ir ao ar apenas quando um tema relevante que demandasse um olhar mais aprofundado. Por fim, ainda nos anos 1980, a Globo estabeleceu o formato atual, com uma grande reportagem dividida em blocos. Para isso, os repórteres precisaram se adaptar.

“Tivemos de aprender a dominar uma linguagem que não era comum para nós jornalistas. Começamos a estudar com os roteiristas da Globo da área de dramaturgia. Estávamos acostumados a fazer matérias curtas e passamos a produzir documentários jornalísticos com 40 minutos de duração”, conta o jornalista Ernesto Paglia, um dos protagonistas dessa transição.

FACÇÕES. Paglia, que entrou na TV Globo em 1979 – a emissora rompeu o vínculo com o jornalista em dezembro de 2022 –, lembra que sua primeira incursão no programa foi com uma reportagem sobre o presídio da Ilha Grande, no Rio, que, àquela altura, começou a registrar o surgimento das facções criminosas.

Para Paglia, entre os programas marcantes que fez estão as visitas aos extremos do planeta, Antártida e Ártico. Em abril, ele retornará ao Ártico para filmar um documentário para o Globoplay.

Paglia foi um dos jornalistas convidados para conduzir uma das reportagens comemorativas do aniversário do Globo Repórter. Participaram ainda da série os repórteres Pedro Bassan, Lília Teles, Beatriz Castro e Jorge Pontual. A apresentação continua a cargo de Sandra Annenberg.

No programa que vai ao ar nesta sexta, 31, Paglia falará sobre o avanço da tecnologia ao longo das cinco décadas. Imagens de arquivo mostram o jornalista anunciando o surgimento do cartão de crédito. Em cenas atuais, ele constata que, atualmente, é o Pix que comanda as transações comerciais no Brasil.

O jornalista ainda ganha um avatar e se torna personagem de um game cujo objetivo é pegar o maior número possível de microfones com o logo da TV Globo. O jornalista ainda pede que o ChatGPT, nova ferramenta da inteligência artificial que simula a linguagem humana, escreva um texto sobre o Globo Repórter.

Paglia aponta que a influência da ferramenta no jornalismo – e em outras profissões – será inevitável. “Como diz um dos nossos entrevistados, não é a tecnologia que vai tomar seu emprego, mas sim o cara que sabe como lidar com ela. Por isso, aprenda a usá-la”, diz.