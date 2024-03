Globo revela novos programas e projetos pós-BBB 24; conheça próxima novela e veja lista de estreias

A plataforma de streaming Globoplay contará com 50 novas produções no mesmo período. Os canais fechados da empresa, que incluem GNT e Multishow, por exemplo, contarão com 60 lançamentos.

Segundo Raphael Correa, diretor de Canais Pagos de Entretenimento, Variedades, Infantil e Notícias da Globo, a empresa fará um investimento de R$ 5 bilhões em aquisição e produção de conteúdo. “O objetivo é termos conteúdos produzidos por brasileiros para brasileiros”, comenta Teresa Penna, diretora do Globoplay, em entrevista coletiva na emissora na terça.