Globo fará versão feminina do especial ‘Amigos’

A versão feminina terá no elenco as cantoras Ana Castela, Simone Mendes, Lauana Prado e a dupla Maiara e Maraisa. A data de exibição do especial ainda não foi anunciada.

Não é apenas por meio do Amigos que a emissora irá abrir espaço para o sertanejo. Em dezembro deste ano, o cantor Daniel estreia como apresentador do Viver Sertanejo, programa que será exibido aos domingos, depois do Globo Rural.