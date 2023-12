Globoplay divulga top 10 de novelas antigas mais assistidas na plataforma; veja a lista

A plataforma Globoplay divulgou nesta sexta-feira, 1º, durante painel na CCXP23, a lista das 10 novelas mais assistidas pelo público dentro do Projeto Resgate, que disponibiliza novelas, séries e minisséries do acervo da TV Globo na íntegra. Participaram do encontro nomes como Erick Brêtas. diretor de Produtos e Serviços Digitais e Canais Pagos da Globo e as atrizes Christiane Torloni e Mariana Ximenes.

A vencedora na preferência do público é Chocolate com Pimenta, escrita por Walcyr Carrasco e levada ao ar originalmente em 2003.

Danilo (Murilo Benício) e Francisca (Mariana Ximenes) nas gravações de 'Chocolate com Pimenta' Foto: TV Globo/ Gianne Carvalho

O folhetim, que teve no elenco nomes como Murilo Benício, Mariana Ximenes, Drica Moraes e Elizabeth Savala, é um verdadeiro fenômeno da teledramaturgia brasileira. Já foi reprisada por três vezes na TV aberta - a última delas, em 2022 - e uma vez no canal Viva. A comédia conta a história do amor impossível entre Danilo e Francisca.

Chocolate com Pimenta é seguida por Mulheres de Areia, atualmente no ar no Vale a Pena Ver de Novo, e Mulheres Apaixonadas, que encerrou sua segunda reprise na Globo na última sexta-feira, 1º.

Veja a lista completa

Continua após a publicidade

Chocolate com Pimenta (2003) Mulheres de Areia (1993) Mulheres Apaixonadas (2003) O Clone (2001) Tieta (1990) América (2005) Laços de Família (2001) A Viagem (1994) Renascer (1993) A Favorita (2008)

Tieta, adaptação de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares para a história criada por Jorge Amado, também um marco na teledramaturgia, aparece em quinto lugar.

Cassio Gabus Mendes em cena com Betty Faria na novela 'Tieta' Foto: Globo / Divulgação

A curiosidade fica por Renascer, de Benedito Ruy Barbosa, que aparece em nono lugar. Uma nova versão de Renascer está prevista para estrear em janeiro de 2024, com adaptação de Bruno Luperi, neto de Barbosa.

Isso mostra que a Globo está de olho na preferência do público e, de certo, se baseia nesses dados para traçar estratégias para suas produções na TV aberta. A Viagem, também cotada para ganhar um remake, aparece em oitavo lugar.

O ranking frustra as expectativas dos fãs das novelas da década de 1970 e 1980. Em menor número na plataforma, elas não aparecem entre as mais assistidas. Dessa fase, estão disponíveis clássicos como O Bem Amado, Pecado Capital, A Escrava Isaura, Pai Herói, Dancin’ Days, entre outras. São tramas escritas por autores consagrados como Dias Gomes, Janete Clair e Gilberto Braga.