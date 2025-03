Gloria Groove participa da novela ‘Garota do Momento’ e faz homenagem aos avôs; saiba como será

O ator Daniel Garcia, criador da drag queen Gloria Groove, fará uma participação especial na novela Garota do Momento. Ele interpretará Waldemar Santo, um cantor que se apresentará ao lado de Verônica Queen (Silvero Pereira) na boate de Lígia (Paloma Duarte). A exibição do capítulo ainda não tem data definida, mas deve ocorrer ainda no mês de março.

Em comunicado à imprensa, Garcia revelou a origem do nome e sobrenome de seu personagem — uma homenagem aos seus avôs. “Nesta participação, eu adoraria homenagear pessoas importantes na minha vida que com certeza estavam se divertindo em boates como esta de ‘Garota do Momento’, em 1958″, afirmou.

Daniel Garci, a Gloria Groove, faz participação especial na novela "Garota do Momento". Foto: Leo Rosario/Globo

PUBLICIDADE “Eu pedi para homenagear os meus dois avôs: meu avô por parte de pai, o Seu Santo, e meu avô por parte de mãe, o Seu Waldemar. Daí o nome do meu personagem”, detalhou. “O lado emocionante dessa participação é que é como se eu estivesse vivendo uma noite na pele do meu avô, em 1958, tocando, fazendo um som dentro de uma boate. Acho que tive a oportunidade de homenagear a minha origem dentro dessa participação”, finalizou.

Publicidade

Apesar de ter alcançado fama como Gloria Groove, Daniel Garcia atua no show business há décadas. Ele, que começou sua carreira no grupo Galera do Balão, fez inúmeros trabalhos no mundo da dublagem e também atuou em diferentes novelas.