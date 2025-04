Tenho visto muitos resumos de colunistas que disseram ter tido acesso à sinopse. E tiveram mesmo, porque publicaram até o título provisório da novela. O Sebastião me ouviu contar sobre o assunto que ia abordar e fez a sua síntese também. Vou esclarecer de vez o que tem de certo ou errado nessas sínteses todas: a novela conta a história de uma mulher que teve um começo promissor como modelo (Grazi Massafera). Nessa fase, tem um fã ardoroso (Murilo Benicio), que a reencontra (nunca tinham se falado antes) como balconista de loja. Ele fica encantado diante daquela que foi sua musa um dia. E ela encantada por se ver de novo olhada como a musa que foi. Ele agora é um rico empresário, dono de grandes olivais no sul. Está casado com Mabel (Giovana Antonelli), que quer ser candidata a um cargo político (pode ser vereadora, deputada, senadora, qualquer um) pelo Estado onde o marido tem suas empresas. Como não conhece a cultura diversa e rica do Rio Grande do Sul, contrata uma assessora (Sheron Menezzes) para transformá-la em local. É apenas um artifício para poder manter, por meio desse aprendizado, a cultura riograndense presente durante a novela inteira. A opção pelo cargo político é porque precisava colocar Mabel numa situação em que não pudesse ser envolvida em escândalo. Do começo ao fim da novela seria candidata à candidata. Nenhuma chance de falar de política, de mostrar comícios, reuniões de partido, de apostar em polarizações. Não existe sequer uma única personagem que seja um político (a) na novela: eu não divido plateia - eu uno. Foco em unir. Só me interessa o lado humano nos temas que abordo. É o que tenho feito em todos os meus trabalhos, na abordagem de temas polêmicos.

Por que o Rio Grande do Sul?

Porque as empresas do marido estão lá, é o lugar fora do eixo Rio-São Paulo a que ela teria mais acesso. Até porque Mabel (Giovana Antonelli) não é uma política. Quer vir a ser, mas não é. Só pode contar com a posição do marido naquela sociedade para se tornar conhecida. E por que o Rio Grande do Sul como cenário? Pela riquíssima diversidade cultural e porque é uma paisagem belíssima e muito pouco explorada pela dramaturgia. A região escolhida seria a dos cânions.