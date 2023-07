‘Golden Bachelor’: reality show de ‘namoro sênior’ quebra estigma da paquera após os 60 anos

WASHINGTON POST | O novo “bachelor” (noivo) é tudo o que costumamos ver no programa de namoro mais popular dos Estados Unidos: alto, ativo, extrovertido e – o mais importante – solteiro.

Ele também tem 71 anos.

A ABC está divergindo de seu elenco habitual de 20 e 30 e poucos anos em The Bachelor com seu novo spinoff, The Golden Bachelor. Gerry Turner, dono de restaurante aposentado de Indiana que ficou viúvo em 2017, de acordo com a ABC, está “pronto para se expor e encontrar um amor que resistirá ao teste do tempo em seus anos dourados”.

Competindo por sua rosa derradeira? Mulheres com mais de 65 anos. Isso ajudará muito a mostrar como é namorar mais tarde na vida, já que as histórias de amor entre idosos raramente estão no centro das atenções da cultura pop, como apontam fãs e especialistas.

“Programas como este são muito importantes para quebrar as barreiras sociais em torno do namoro de idosos”, disse Kate Taylor, coach de namoro do OurTime, um aplicativo de namoro para maiores de 50 anos. “Sem dúvida, há uma falta de representatividade quando se trata do namoro das pessoas mais velhas. A verdade é que pessoas com mais de 50 anos encontram o amor todos os dias”.

Estrela do “The Golden Bachelor” Gerry Turner Foto: Brian Bowen Smith/ABC

Os mais jovens vão assistir – e não apenas para saber se esses idosos estão aqui pelos motivos certos.

Normalizar o namoro depois dos 60

“Espero que o programa ajude a normalizar a ideia de que, mesmo envelhecendo, ainda somos apenas nós mesmos”, disse a fã do programa Kate Kaput, 38 anos, de Cleveland. “Há muito tempo tento convencer minha mãe, viúva de quase 60 anos, a sair por aí e conhecer alguém!”

Kaput espera que o programa combata o preconceito de idade e questione os equívocos comuns que dizem que “quando você envelhece, perde seu valor, sua vitalidade, sua empolgação com a vida”. Ela está curiosa para ver os idosos “refletidos no absurdo e no drama do reality show”.

Opções limitadas

À medida que as pessoas vivem mais, as taxas de casamento diminuem e as taxas de divórcio estabilizam. É o que alguns especialistas chamam de revolução do “divórcio cinza” nas últimas três décadas.

Mas namorar aos 60, 70 ou 80 anos é diferente de namorar aos 20 anos. As opções são mais limitadas, especialmente para as mulheres, que nos Estados Unidos ainda vivem quase seis anos mais que os homens. Filhos e netos estão na briga. Algumas pessoas têm problemas crônicos de saúde.

O Golden Bachelor sabe como é.

Em entrevista ao Good Morning America, Turner descreveu a perda de sua esposa de 43 anos, Toni, para uma doença em 2017, seis semanas depois da aposentadoria dela. “Roubaram ela de mim. A cada dia que passa, é assim que penso”, disse ele.

Turner, que tem duas filhas e duas netas, disse que de início “não estava conseguindo entender” se Toni concordaria com a presença dele no programa. “Mas sempre dissemos um ao outro: quando um de nós se for, queremos que o outro seja feliz. Ela está lá em cima torcendo, dizendo ‘é isso aí, Gerry’”, disse ele.

Muitos idosos – ou pessoas que estão voltando para o namoro na meia-idade – podem se identificar.

Namoro sem balada

Nicky Wake tinha 32 anos quando se casou com o marido, Andy, então com 40, após conhecê-lo em um site de encontros no Reino Unido. Escritor e músico, Andy era a “alma gêmea” de Wake. O casal teve um filho em 2007. “Estávamos planejando envelhecer passando vergonha e nos divertindo muito”, disse ela.

Mas a vida tinha outros planos. Em 2017, Andy teve um ataque cardíaco, seguido de outro, que o deixou com uma lesão cerebral catastrófica. Ele foi para os cuidados em tempo integral e morreu em 2020 de covid-19. Wake ficou viúva aos 49 anos. Ela se sentia “quebrada” e “vulnerável”.

Wake, agora com 52 anos, diz que planeja assistir The Golden Bachelor e espera que o programa retrate as dificuldades de namorar depois de perder o cônjuge e de namorar como pessoa mais velha. Depois que Andy morreu, ela entrou no Tinder e no Bumble, mas ficou sobrecarregada com as escolhas e o comportamento inadequado de algumas pessoas nos aplicativos. Era difícil conhecer alguém na vida real. “Como mulher mais velha, meus dias e noites nas baladas acabaram. E, como mãe solo, não posso sair muito”, disse ela.

Ela então lançou seu próprio aplicativo, Chapter 2, uma comunidade para viúvos e viúvas que promove o namoro, mas também a amizade. Embora ainda não tenha encontrado um parceiro de longo prazo, Wake diz que se sente mais “pronta” agora se a pessoa certa aparecer.

Viúvos e divorciados em alta

Um número crescente de idosos que já se casaram estão viúvos ou divorciados. Uma pesquisa de 2016 divulgada pelo censo americano mostrou que, entre as pessoas com 75 anos ou mais que já foram casadas, 58% das mulheres e 28% dos homens sofreram a morte de um cônjuge.

E um estudo de 2017 publicado na revista Innovation in Aging descobriu que a parcela de mulheres americanas que se divorciaram em 2015 ficou em 18,1%, acima dos 10,1% em 1990. O número aumentou de 8,1 para 14,3 para os homens nesse período.

Esse tipo de “experiência de vida tem um papel fundamental” no namoro de pessoas mais velhas, diz Anna Machin, antropóloga e autora de Why We Love: The New Science Behind our Closest Relationships [”Por que amamos: a nova ciência por trás de nossos relacionamentos mais íntimos”, em tradução livre].

As representações na cultura pop “do amor fora da ‘norma’ nos ajudam a entender que o amor é um fenômeno muito variado”, disse Machin.

Mas os fãs vão curtir o novo programa?

Dave Neal, apresentador do podcast diário Bachelor Rush Hour, disse que está “muito empolgado com a nova edição” e com certeza vai assistir, observando que a “fórmula do programa ficou obsoleta” depois de mais de uma década.

“Claramente, os competidores na faixa dos 50, 60 e 70 anos vão ter muito mais histórias para compartilhar do que aqueles com vinte e poucos anos”, disse ele. “Há muito pouca representação do amor sênior em Hollywood e acho que vai ser super emocionante se for bem feito”. Ele acrescentou que os espectadores mais jovens também terão muito a aprender “sobre o flerte à moda antiga”.

The Golden Bachelor foi anunciado em 2020, mas adiado por causa da pandemia. A ABC ainda planeja exibir a 28ª temporada de The Bachelor. A temporada de Bachelorette está no ar.

Dicas da coach de namoro Taylor para quem procura o amor aos 50? Entrar em um aplicativo de namoro, sair da zona de conforto, colocar-se em cenários onde você conhecerá novas pessoas e seguir otimista.

“É possível encontrar o amor em qualquer idade”.

