Roque, assistente de palco de Silvio Santos e do SBT, é internado em SP após sofrer desmaio

Gonçalo Roque, 86, famoso animador e assistente de palco de Silvio Santos e de outros programas do SBT, está internado no Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, após sofrer um desmaio em casa.

A assessoria de imprensa da emissora confirmou a informação ao Estadão. Roque está fazendo exames para investigar a causa do desmaio. “Ele está em observação, mas está bem”, diz a assessoria.

A mulher de Roque, Janilda Nogueira, compartilhou uma foto dele deitado em uma cama do hospital. O assistente de palco aparece de máscara e com os olhos fechados na imagem.

“Maria passa na frente, proteja o Roque e faça com que os exames dele estejam todos normais. E pare de nos assustar”, escreveu Janilda.

Em junho de 2018, Roque chegou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Camilo, em São Paulo, após passar mal, ter vômitos e febre, mas recebeu alta no dia seguinte. Em 2017, ele também foi internado devido a um quadro de bronquite.

O Estadão entrou em contato com a equipe do Hospital São Luiz do Itaim, que informou o assistente de palco foi internado para a realização de exames cardiológicos. Em nota, foi informado que Roque “encontra-se estável, consciente e contactuante”. Ele seguirá internado aos cuidados da equipe de cardiologia, e não tem previsão de alta.