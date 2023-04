HBO elimina séries de seus arquivos, como ‘Westworld’ e ‘Mrs. Fletcher’

AP - A atriz Diana-Maria Riva está muito familiarizada com o cancelamento de séries. Para um artista, é uma parte dolorosa e infeliz do show business. Mas isso era diferente.

Em dezembro, Riva ficou chocada quando descobriu que Gordita Chronicles, sua comédia familiar recentemente cancelada, seria removida da vasta biblioteca de streaming da HBO Max - uma das dezenas de programas que a HBO efetivamente eliminou no ano passado para os telespectadores dos EUA. Entre outros: Westworld, The Time Traveller’s Wife, Minx, Mrs. Fletcher e inúmeras séries animadas e de realidade.

Para Riva, o desenrolar da situação foi esmagador. Ao longo de 10 episódios, a série elogiada pela crítica seguiu uma garota de 12 anos chamada Cucu enquanto ela e sua família dominicana se adaptavam à vida na década de 1980 em Miami.

“Era como se alguém tivesse terminado com você e voltasse algumas semanas depois para lembrá-lo de que tudo tinha acabado”, diz Riva, que interpreta a mãe de Cucu. “Já foi de partir o coração. Mas então é um soco adicional apenas dizer: ‘Agora vamos apagar as evidências de que você já esteve aqui’.”





Ed Harris em cena da série 'Westworld' Foto: John Johnson/HBO via AP





Como os serviços de streaming enfrentam uma pressão crescente para economizar dinheiro, vários seguiram o exemplo da HBO. Apagar programas originais de suas bibliotecas pode ajudar a plataforma a obter reduções de impostos e, em menor medida, economizar em pagamentos residuais. Mas traz críticas de que eles estão deixando de lado vozes já marginalizadas e enganando criativos com pagamentos residuais já mais magros. Essas questões aumentaram a tensão entre executivos e escritores em meio às negociações de contratos sindicais que começaram no final do mês passado e podem levar a uma paralisação significativa do trabalho nesta época do ano.

As empresas de streaming se defendem assim: elas nunca prometeram que os programas viveriam para sempre. Em um mercado hiper competitivo e em constante mudança, dizem eles, cada serviço está tentando equilibrar ofertas amplas com pura sobrevivência.

Em meio à crise nas indústrias de tecnologia e mídia, os streamers estão sendo pressionados a cortar gastos e obter lucro, em vez de “perseguir o crescimento a todo custo”, diz o analista de mídia Dan Rayburn.

“Essas empresas tiveram que mudar a maneira como gastam com conteúdo porque Wall Street diz que é preciso obter lucratividade muito mais rapidamente”, diz Rayburn. Ele cita como as ações da Disney despencaram em novembro, depois que a empresa revelou que sua unidade direta ao consumidor, que inclui Disney+, Hulu e ESPN+, perdeu quase US$ 1,5 bilhão em um trimestre.

Os expurgos da HBO em 2022 - que ocorreram quando sua controladora, a Warner Bros., se fundiu com a Discovery, permitindo uma série de possibilidades de cancelamento de impostos - foram o exemplo mais notável. Mas seus rivais rapidamente seguiram o exemplo. Em janeiro, Starz apagou um punhado de programas, incluindo Ligações Perigosas, um drama de fantasia que desapareceu de seu aplicativo de streaming dias depois que o final foi ao ar. Alguns fãs disseram que perderam o último episódio.





Jordan Peele, da série 'The Twilight Zone' Foto: obert Falconer/ CBS

Então, algumas semanas depois, o Showtime passou por seu próprio abate. Ele eliminou o drama liderado por Jeff Daniels, American Rust, entre outros. A Paramount+, com o Showtime integrado ao serviço, fez o mesmo com algumas de suas ofertas, incluindo o renascimento de Jordan Peele de The Twilight Zone.

Alguns desses programas encontraram novos lares. Para aqueles que não o fizeram, incluindo Gordita Chronicles, os efeitos de seu desaparecimento são generalizados. Os espectadores em potencial podem nunca ter a chance de descobri-lo. Atores e escritores não sabem mais se seus trabalhos serão vistos novamente. E o streamer original não precisa mais pagar pelos direitos de exibição.

Quanto dinheiro os streamers economizam com esses apagamentos não está claro. Mas Rayburn diz que as empresas concluíram claramente que os programas extintos não estavam trazendo novos clientes suficientes ou ajudando significativamente nos esforços de retenção. Em vez disso, os streamers têm negociado a programação com rivais, incluindo canais de streaming de TV gratuitos e patrocinados por anúncios, como Tubi, que recentemente começou a hospedar alguns programas da HBO, incluindo Westworld.

Os serviços de streaming, diz Rayburn, não têm obrigação de manter os mesmos programas por anos. Além do mais, os clientes se acostumaram a trocar de aplicativos em busca de novidades.

Casey Bloys, presidente e CEO da HBO e HBO Max, disse em um episódio recente do podcast The Watch que os streamers estão analisando mais de perto suas bibliotecas e vendo a melhor forma de lucrar.





Diana Maria Riva em cena de 'Gordita Chronicles' Foto: Laura Magruder/HBO





“A ideia de que tudo o que uma empresa produz estará em um lugar para todo o sempre, por US$ 15 por mês, por toda a eternidade, é um conceito relativamente novo”, disse Bloys. “US$ 15 por mês vão cobrir tudo pelo resto do tempo? Seria bom, mas não é viável.”

O novo panorama alarmou os criativos que já viram seus residuals diminuirem ao longo dos anos.

Residuals são royalties pagos a um artista, escritor, etc., pela repetição de uma peça ou programa de televisão, e eles já foram a pedra angular da subsistência de um ator ou escritor, com grandes cheques rolando consistentemente conforme as séries eram distribuídas e apareciam como reprises. Agora, dizem os criativos, sua renda via residual despencou à medida que os streamers cresceram. Como parte dos contratos negociados pelos sindicatos, os streamers ainda pagam os residuals, mas esses pagamentos dificilmente são do tamanho que elencos e equipes recebem dos canais de TV.

Segundo o contrato do Writers Guild of America West com a Alliance of Motion Picture and Television Producers, uma única reprise de um programa de uma hora no horário nobre da rede ABC, nos EUA, renderia atualmente ao seu escritor US$ 24.558. Mas se esse programa estivesse na Netflix, o escritor ganharia - no máximo - US$ 20.018 em residuals domésticos pelo episódio. E se o programa fosse de um streamer menor como o HBO Max, esse pagamento anual chegaria a US$ 13.346. A cada ano adicional que um programa está em um streamer, os residuals diminuem. Isso, é claro, pressupõe que o programa continue fazendo parte da biblioteca.

O declínio dos pagamentos é um problema que especialistas da indústria dizem que pode vir à tona quando o contrato da WGA expirar em maio, seguido pela expiração dos contratos das associações de diretores e atores, que terminam em 30 de junho. Em busca de melhores taxas nos residuals, os escritores querem valores de pagamento mínimo mais altos e melhor segurança financeira em um setor que tem muito mais probabilidade de encomendar uma temporada de 10 episódios do que a temporada de 22 episódios que era padrão quando as emissoras dominavam o meio. A última greve dos escritores, uma paralisação de 100 dias que terminou em 2008, custou à economia da Califórnia cerca de US$ 2 bilhões.

“Caso vocês estejam se perguntando por que uma greve do WGA pode ser iminente, meu primeiro cheque residual para um programa que escrevi há alguns anos foi de US$ 12 mil. Acabei de receber meu primeiro cheque residual para meu novo programa de streaming: US$ 4″, tuitou a roteirista Kyra Jones.

Embora os valores tenham caído, Riva diz que eles desempenham um papel crucial em garantir que um ator ganhe dinheiro suficiente em um determinado ano - atualmente US$ 26.470 - para manter a elegibilidade do seguro por meio do sindicato dos atores, o SAG-AFTRA.

“Se você não conseguiu muito trabalho recentemente, mas pelo menos teve resíduos suficientes para ultrapassar esse limite mínimo - isso significa que você pode fazer seguro para sua família”, diz Riva.

Em um comunicado à imprensa de fevereiro, o Writer’s Guild of America West condenou a remoção de seus programas pela HBO, dizendo que “ilustra como a consolidação aumenta o poder dos streamers às custas de vozes marginalizadas”.

Não podemos simplesmente deixar que os shows desapareçam, especialmente os que retratam a imigração e as famílias latinas sob uma luz positiva Brigitte Muñoz-Liebowitz

O sindicato citou as decisões da HBO de retirar Gordita Chronicles e Tuca & Bertie, uma série animada cujos dois protagonistas foram dublados por mulheres negras. Ele também destacou a mudança altamente incomum do estúdio para cortar Batgirl - um filme quase completo estrelado por Leslie Grace, uma atriz afro-latina - que a HBO engavetou em vez de lançar a fim de garantir uma redução de impostos. Em janeiro, o CFO da Warner Bros. Discovery, Gunnar Wiedenfels, disse que a empresa “acabou” de perseguir essas baixas relacionadas ao conteúdo.

“Não podemos simplesmente deixar que os shows desapareçam, especialmente os que retratam a imigração e as famílias latinas sob uma luz positiva”, disse a showrunner de Gordita Chronicles, Brigitte Muñoz-Liebowitz. “Nossas comunidades são humanizadas por meio da comédia. E não ter o show como parte de nosso léxico de mídia, isso mostra uma regressão para mim.”

Em um comunicado, a HBO Max disse que cancelar Gordita Chronicles foi uma “decisão muito difícil” tomada como parte de uma mudança no entretenimento familiar. O streamer também confirmou que devolveu os direitos do programa à Sony.

Enquanto outros programas afetados encontraram novos lares por meio de acordos de licenciamento, Gordita Chronicles permanece no limbo, quase impossível de encontrar. Por um tempo, alguns episódios ainda eram transmitidos nos voos da American Airlines, mas eles também desapareceram recentemente das opções de visualização a bordo.

Tanto Muñoz-Liebowitz quanto Juan Javier Cardenas, que interpretou o pai de Cucu no programa, esperam que a Sony encontre um novo lar para a série. Cardenas diz que quando outros shows seus foram cancelados, ele se consolou em saber que “o trabalho sobreviveria”. Não é o caso de Gordita Chronicles - pelo menos não agora.

“Saber que no final”, diz Cárdenas, “apesar de todo o coração e alma que colocamos no programa, que não estará disponível para as pessoas assistirem e se divertirem no futuro - isso é uma coisa muito triste”.