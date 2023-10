‘Já sabia que ia ter isso’, diz Faustão em 1º entrevista após transplante; assista prévia

Fausto Silva, o Faustão, deu sua primeira entrevista após o transplante de coração para a Record TV. Nesta sexta-feira, 6, o Balanço Geral SP divulgou trechos da conversa do apresentador com Fabíola Reipert.

No bate-papo, o comunicador explicou que já sabia que teria que passar por uma cirurgia de coração antes de entrar na fila de espera pelo órgão, além de relatar um possível retorno à TV. A entrevista completa será exibida no domingo, 8, no Domingo Espetacular, às 19h45.

Faustão deu entrevista à Record TV após transplante de coração. Foto: Reprodução de vídeo/Balanço Geral/ Record TV

“Na verdade, eu já sabia que algum dia eu ia ter que cair na mão do Fábio Gaiotto [cirurgião cardiovascular]. Eu sabia que ia ter isso, fui levando com a estratégia do professor Fernando Bacal [cardiologista] para que fosse até o momento certo para fazer esse tipo de cirurgia. Então, não foi surpresa para mim”, disse Faustão.

Em seguida, o apresentador disse que guarda “carinho especial” pela Record, já que começou sua carreira na emissora. O comunicador disse que, por esse motivo, escolheu o canal para revelar detalhes de seu possível retorno à televisão.

A prévia exibida no Balanço Geral SP também mostrou algumas das perguntas feitas por Fabíola a Faustão - “Como recebeu a notícia do transplante? Pensou no pior? Como foi acordar depois com um coração novo?” - apesar de ter guardado as respostas para serem exibidas no Domingo Espetacular.

Assista à previa divulgada:

Continua após a publicidade

Lembre a internação de Faustão

Faustão foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no dia 5 de agosto para tratar um quadro de insuficiência cardíaca. A internação foi revelada por um comunicado no dia 17, que informava que ele estava estável e sob cuidados intensivos.

Três dias depois, o hospital informou que Faustão teve um agravamento do quadro e precisaria de um transplante de coração. Ele foi colocado com prioridade na lista de espera pelo órgão devido à gravidado do seu caso.

No dia 27 de agosto, o comunicador recebeu um coração e passou pelo transplante. O procedimento durou cerca de 2h30 e foi realizado com sucesso. Depois da cirurgia, permaneceu sedado e respirando com ajuda de ventilação mecânica por apenas dois dias. No dia 10 de setembro, recebeu alta do hospital.