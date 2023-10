Jade Picon fala sobre críticas pelo seu desempenho em novela: ‘Já dormi chorando’

A influenciadora e atriz Jade Picon disse em entrevista ao podcast PodDelas que não foi fácil lidar com as críticas que recebeu pelo seu primeiro personagem em novela, a Chiara de Travessia.

Jade, que havia saído do Big Brother Brasil, ganhou o papel na novela escrita por Gloria Perez na qual contracenou com nomes como Humberto Martins, Chay Sued e Cássia Kiss. Sua atuação robotizada rendeu críticas na imprensa e nas redes socais. A novela, com trama confusa, também não agradou a audiência.

Apesar de tudo, Jade afirmou que tudo foi útil para seu crescimento pessoal e profissional.

“[Recebi] muitas críticas, muitas coisas, tudo foi necessário para o meu aprendizado, para o meu crescimento. Nunca tinha feito nenhum projeto como atriz, foi muito necessário para o meu aprendizado, mas não foi fácil. Já fui dormir chorando”, afirmou.

Jade também declarou ao PodDelas que pretende continuar na profissão de atriz e que tem estudado para isso. “Estou estudando, me apaixonei pela profissão”.