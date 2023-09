Jimmy Fallon pede desculpas a funcionários após artigo denunciar ‘ambiente de trabalho tóxico’

THE NEW YORK TIMES - O apresentador do programa de TV americano Tonight Show, Jimmy Fallon, pediu desculpas à sua equipe na tarde de quinta-feira, 7, depois que um artigo descreveu o cenário de seu programa como um “ambiente de trabalho tóxico”.

Fallon, cujo programa não exibiu episódios novos por mais de quatro meses devido à greve dos roteiristas, disse à equipe durante uma reunião virtual: “Isso é embaraçoso, e eu me sinto muito mal”.

O artigo, publicado pela revista Rolling Stone, afirmou que 14 ex-membros da equipe e dois funcionários atuais alegaram que o “comportamento errático” de Fallon contribuiu para um ambiente de trabalho insalubre.

“Se eu já tratei mal alguém ou fiz você se sentir mal, esse não era meu objetivo”, disse ele na reunião, de acordo com um membro da equipe presente. “Eu quero que este programa seja divertido. Deve ser inclusivo para todos. Deve ser engraçado. Deve ser o melhor programa, com as melhores pessoas. Só queria dizer que sinto falta de vocês.”

A NBC divulgou uma declaração na quinta-feira dizendo: “Estamos incrivelmente orgulhosos do Tonight Show e proporcionar um ambiente de trabalho respeitoso é uma prioridade máxima. Como em qualquer local de trabalho, tivemos funcionários levantando questões; essas questões foram investigadas e medidas foram tomadas quando apropriado.”

Na sexta-feira, um porta-voz da NBCUniversal disse que Fallon e o programa não estavam sob investigação porque as alegações no artigo eram antigas e já tinham sido tratadas pela empresa.

A Rolling Stone informou que durante uma gravação com o comediante Jerry Seinfeld, Fallon repreendeu um membro da equipe que segurava um cartaz com informações de apoio à entrevista. O artigo continuou relatando que Seinfeld fez Fallon pedir desculpas ao funcionário e que outros membros da equipe descreveram o momento como “desconfortável”.

Seinfeld enviou uma declaração à Rolling Stone após a publicação do artigo, que dizia: “Isso é tão estúpido. Lembro-me muito bem desse momento. Eu provoquei Jimmy por um erro, e todos nós demos uma boa risada sobre como raramente Jimmy se desconcerta. Não foi desconfortável de forma alguma. Jimmy e eu ainda ocasionalmente lembramos disso e rimos. Uma reviravolta idiota dos eventos.”

Fallon assumiu o comando do Tonight Show, a icônica instituição da NBC que existe desde a década de 1950, em 2014. Seu programa imediatamente conquistou altos índices de audiência, uma tendência que continuou mesmo depois que a CBS instalou Stephen Colbert como substituto de David Letterman no Late Show em setembro de 2015.

A abordagem leve de Fallon ao programa, com ênfase em cantar, dançar e jogar, parecia combinar com o humor nacional.

“Se eu já tratei mal alguém ou fiz você se sentir mal, esse não era meu objetivo”, disse Jimmy Fallon. Foto: Jutharat Pinyodoonyachet/The New York Times

No entanto, não muito depois de Fallon bagunçar o cabelo de Donald Trump, que na época era candidato à presidência pelo Partido Republicano, em uma entrevista de 2016, a audiência de seu programa começou a cair.

No início de 2017, logo quando Trump assumiu a Casa Branca, a audiência do Late Show de Colbert superou a do Tonight Show, à medida que Colbert e muitos apresentadores de programas noturnos começaram a fazer monólogos políticos diretos, algo que Fallon evitou. Embora a audiência de todos os programas noturnos tenha diminuído nos últimos anos, Colbert continuou a superar Fallon.

Durante a queda na audiência, o programa de Fallon teve por várias mudanças de produtor executivo.

Fallon e outros quatro apresentadores de programas noturnos – Colbert, Jimmy Kimmel, Seth Meyers e John Oliver – começaram a transmitir um podcast juntos na semana passada chamado Strike Force Five. Os lucros do programa estão sendo destinados aos membros de suas equipes que estão sem trabalho, já que a greve dos roteiristas mantém seus programas sem novos episódios há 129 dias e contando.

Chris Miller, que atua como produtor executivo do Tonight Show desde 2022, enviou um e-mail aos membros da equipe na quinta-feira, logo após a publicação do artigo da Rolling Stone.

“Embora eu saiba que o repórter procurou muitos de vocês antes da publicação do artigo, não acredito que o que está escrito reflita a cultura geral de nossa equipe extraordinária com a qual tenho a sorte e o orgulho de trabalhar todos os dias”, escreveu. “O lugar descrito no artigo não é o lugar que eu conheço. Ainda assim, é decepcionante ver algo publicado que não captura o ambiente positivo e inclusivo que acredito que criamos juntos.”