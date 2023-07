Filho de Gugu recebe homenagem da filha de Silvio Santos em momento simbólico: ‘Manter o legado’

João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu, recebeu uma homenagem a seu pai durante o Programa Silvio Santos que foi ao ar neste domingo, 23, das mãos de Patricia Abravanel.

“Olha a cara dele, gente! Não lembra uma pessoa muito querida da televisão brasileira? Quem é? Filho do Gugu Liberato!”, brincou a filha do fundador do SBT durante sua entrada no palco, enquanto a plateia gritava “Gugu!”.

João Liberato, filho de Gugu, recebe prêmio do 'Programa Silvio Santos' de Liminha e Patricia Abravanel no SBT Foto: Gabriel Cardoso/SBT/Divulgação

João se disse feliz com a homenagem, e Patricia destacou a gratidão que Silvio Santos e Gugu tinham mutuamente. O assistente de palco Liminha, figura presente no Domingo Legal ao longo dos anos, também participou do momento.

Na TV, o estudante de administração e comunicação nos Estados Unidos destacou: “Quero trabalhar com isso, para manter o legado do meu pai. Eu adoro essa alegria toda, venho aqui desde criança e estar aqui é muito nostálgico para mim”.

A pretensão de João pela área não vem de hoje. Quando tinha apenas 13 anos, lançou um canal de YouTube para ensinar receitas com uma linguagem jovem. O pai não só dava todo apoio à iniciativa como também chegou a participar de alguns vídeos.

A disputa judicial que envolve a herança de Gugu não foi abordada durante a breve homenagem.

No último dia 10 de julho, João também foi aos estúdios da Globo, quando conheceu Serginho Groisman nos bastidores do Altas Horas. “Eu tenho um grande interesse não apenas na magia da televisão e comunicação, mas também na complexa produção e nos estúdios. Pretendo aos poucos me envolver mais com tudo isso porque é onde me sinto feliz e honrando o legado do meu pai”, afirmou, na ocasião.

Gugu e o SBT

Gugu Liberato começou a trabalhar no SBT ainda na adolescência, e chegou a ser escolhido por Silvio Santos como seu futuro substituto, no fim dos anos 1980. Em 2009, porém, ele deixou a emissora para trabalhar na Record. Em entrevistas, Gugu costumava destacar o respeito que tinha por Silvio Santos, e a cordialidade que sempre marcou a relação entre ambos.