‘Johnny Depp x Amber Heard’: relembre o julgamento e saiba o que esperar do documentário da Netflix

Johnny Depp x Amber Heard, um dos principais lançamentos do mês de agosto na Netflix, é um documentário que recupera momentos-chave do julgamento envolvendo ex-casal de atores que mobilizou a imprensa norte-americana e mundial em 2022. A estreia acontece nesta quarta-feira, 16.

O que esperar do documentário?

O foco, porém, não se dará somente sobre as acusações, defesas, provas e testemunhas, mas principalmente pela reação do público, com base em postagens em redes sociais, por exemplo com vídeos destacando momentos descontextualizados ou em formato ‘react’, que ajudaram a formar ‘torcidas’ no caso judicial.

Segundo a sinopse, “Depp v Heard examina o famoso caso de difamação que chamou atenção do mundo como o primeiro ‘julgamento por TikTok’, e questões sobre a natureza da verdade e o papel que ela tem na nossa sociedade moderna”.

Assista ao trailer de Johnny Depp x Amber Heard abaixo.

Relembre o básico do caso antes de assistir

O ator Johnny Depp saiu vitorioso em seu midiático processo contra a ex-mulher Amber Heard em julho de 2022, apesar de os jurados acharem que os dois astros de Hollywood foram culpados por difamação. De acordo com o veredicto, Amber Heard difamou seu ex-marido em um artigo publicado pelo The Washington Post em 2018, no qual ela se descreveu como uma “figura pública que representa o abuso doméstico”.

Mas o júri também deu razão ao processo apresentado pela atriz por US$ 100 milhões, no qual ela afirmava ter sido difamada por declarações do advogado de Depp, Adam Waldman, que disse ao Daily Mail que as alegações de abuso eram uma “montagem”.

O júri considerou neste caso que Depp difamou sua ex-mulher através do advogado e que o ator deve indenizá-la em US$ 2 milhões. Já Amber Heard foi condenada a pagar 15 milhões de dólares para o ex-marido, que o juiz reduziu para US$ 10,3 milhões para cumprir os limites estaduais de danos punitivos.

Depois de saber da decisão, a atriz disse que estava decepcionada “para além das palavras” e considerou o julgamento “um revés” para as mulheres.

“Hoje sinto uma decepção para além das palavras. Estou inconsolável porque a montanha de evidências não foi suficiente para fazer frente ao poder e à influência desproporcional do meu ex-marido”, disse Heard em um comunicado.

Por sua vez, o ator, que não esteve presente no tribunal para a leitura da decisão, declarou no Instagram que “depois de seis anos, o júri me devolveu a vida. Estou realmente comovido”.

O julgamento, que começou em abril, finalmente foi concluído, depois de quase 50 dias de depoimentos e testemunhos, troca de acusações, lágrimas e protestos, principalmente de fãs do ator. O júri civil, composto por sete pessoas, ouviu as alegações finais e levou 3 dias para deliberar sobre o caso.

O casamento entre Johnny Depp e Amber Heard durou dois anos, de 2015 a 2017. A partir de 2016, no entanto, os dois passaram a se acusar mutuamente de agressões e violência, com diversos processos sendo movidos na justiça.