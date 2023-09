‘Jury Duty’ mostra que ainda há espaço para originalidade no streaming; leia análise

Jury Duty fez sua estreia neste mês de setembro e tem figurado entre as séries mais vistas do Prime Vídeo. Uma das causas, certamente, é a forma como a produção articula bem sua originalidade com a pretensão de simular um reality show e desenvolver cenas que, de tão absurdas, se tornam engraçadas.

A história gira em torno de Ronald Gladden, jovem que acredita estar participando de um documentário sobre um caso na Justiça dos Estados Unidos que será resolvido por júri popular. Há mais de 20 pessoas entre jurados (como ele), advogados, juiz, policiais, vítima, acusado e testemunhas que participam do julgamento, mas Ronald é o único que não sabe que tudo não passa de encenação.

A trama é simples, e o espectador, que ao assistir aos episódios, tem uma sensação de dúvida sobre até que ponto aquelas situações realmente estão sendo encaradas como reais pelo protagonista, se identifica com o alvo da mega-pegadinha.

O humor está presente desde cenas mais claras - como quando um personagem tenta entrar numa van usando uma ‘cadeira portátil’ (duas muletas acopladas em sua calça) -até em diálogos mais sutis ou situações constrangedoras - e aqui faz valer a autopromoção de Jury Duty ser feita “pelos mesmos produtores de The Office”.

Os personagens trazem personalidades diversas, entre figuras de perfil mais discreto e outros mais excêntricos, mas que dão um belo conjunto na obra final graças ao tempo de tela na medida certa que cada um recebe. A maioria dos atores é desconhecido do grande público, exceção feita a James Marsden. A forma como ele é inserido na trama sem despertar suspeitas, porém, é bastante interessante.

Ronald Gladden, ao centro, usando camisa cinza listrada, em cena de 'Jury Duty' Foto: Reprodução de 'Jury Duty' (2023)/Prime Vídeo

Como era de se esperar, há um episódio mostrando a reação de Gladden ao descobrir que tudo que vivenciou até aquele momento era uma grande encenação, retratando também detalhes dos bastidores e sanando algumas dúvidas que quem assistiu certamente teve.

A originalidade acaba sendo um ponto da série tão forte que, por conta do ‘fator surpresa’, parece improvável que Jury Duty ganhe uma 2.ª temporada aos pés da de estreia, caso isso venha a acontecer. À la o Repórter Inexperiente do CQC, a produção pode perder o sentido a partir do momento que muitas pessoas sabem de antemão de que se trata de uma pegadinha.

Onde assistir Jury Duty

Jury Duty está disponível para assistir no Amazon Prime Vídeo. A série foi indicada ao Emmy nas categorias de melhor série de comédia, melhor elenco em série de comédia, melhor roteiro de série de comédia e melhor ator coadjuvante em série de comédia (James Marsden).