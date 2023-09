Kayky Brito: Bruno de Luca diz que só soube do acidente do ator no dia seguinte

Bruno de Luca disse que só ficou sabendo que Kayky Brito era a vítima do atropelamento um dia depois do acidente. O ator prestou depoimento nesta quarta-feira, 6, na 16ª DP, no Rio de Janeiro. As informações são da Globonews.

Bruno afirmou que não tinha percebido que tinha sido Kayky a vítima do acidente porque, minutos antes, ele havia se despedido do amigo. O ator também explicou o motivo de não ter prestado socorro quando o acidente aconteceu. Bruno disse que por ter trauma desse tipo de situação, ele não chegou perto.

Ainda em seu depoimento, o ator contou não se lembrar de como retornou para casa naquele dia. Bruno deixou o carro perto do quiosque e só retornou para buscá-lo no dia seguinte.

Nesta quarta-feira, 6, Edvan Martins, um dos funcionários do quiosque também foram ouvidos na 16ª DP. Edvan contou que Kayky e Bruno tomaram juntos seis doses de vodca com energético, mas nao aparentavam estar bêbados.

Kayky foi atropelado na madrugada do sábado, 2, na Barra da Tijuca, e Bruno era uma das pessoas que o acompanhavam no quiosque.

O Estadão contatou a assessoria de imprensa, que informou não ter acesso ao conteúdo dos depoimentos. Em comunicado, eles escreveram ainda que “as investigações seguem em curso na 16ª DP (Barra da Tijuca). Testemunhas estão prestando depoimentos, câmeras de segurança estão sob análise e outras diligências estão sendo realizadas para esclarecer os fatos.”

Até o momento da publicação desta nota, o ator Bruno de Luca não respondeu ao nosso pedido de entrevista. O espaço permanece aberto.