Kayky Brito segue sedado em hospital uma semana após atropelamento

Kayky Brito completou uma semana de internação em hospitais após ter sido atropelado no último sábado, 2. De acordo com o boletim médico mais recente, divulgado hoje (9 de setembro), seu estado segue sem alterações e “sob controle”. O ator continua sedado e em ventilação mecânica.

Recentemente, o motorista de aplicativo que atropelou Kayky arrecadou R$ 178 mil em vaquinha para pagar o conserto do carro envolvido no acidente e as despesas pessoais no período em que não pôde trabalhar. Ele recebeu apoio, inclusive, da família de Brito.

Kayky Brito em foto de 2019 Foto: Daniela Ramito/Estadão

O ator sofreu politraumatismos, ou seja, lesões múltiplas que ocorrem, ao mesmo tempo, em mais de um órgão ou sistema do corpo, em decorrência de um trauma. O apresentador Bruno de Luca, seu amigo, que estava na região e presenciou o acidente, chegou a testemunhar sobre o fato à polícia fluminense.

Confira abaixo a íntegra do boletim médico mais recente de Kayky Brito.

“Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2023.

O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado e em ventilação mecânica, com o quadro clínico sob controle e sem alterações nas últimas 24h.

Dr. Edno Wallace

Médico Assistente

Dr. Ney Pecegueiro

Médico Assistente

Dr. Marcelo London

Diretor médico do Copa D’Or”