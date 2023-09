Kayky Brito permanece sedado na UTI após cirurgia de fraturas, informa boletim

Kayky Brito segue sedado, em ventilação mecânica, e sob os cuidados da equipe assistente na UTI. Nesta segunda-feira, 4, o Hospital Copa D’Or emitiu um boletim médico informando que o ator foi submetido a um procedimento cirúrgico para fixação de fratura da pelve e do braço direito, que foi realizado com sucesso.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI. Hoje foi realizada a fixação de fratura da pelve e do membro superior direito, com sucesso”, informa o comunicado.

Por meio de suas redes sociais, Tamara Dalcanale, esposa de Kayky, compartilhou uma mensagem comentando sobre o procedimento e agradecimento pelo apoio contínuo que têm recebido. “Hoje é mais um dia de superação! Kayky passou bem pela cirurgia que realizou hoje de manhã. Um dia de cada vez, unidos pela fé e esperança de que ele ficará bem”, expressou Tamara. Ela ainda acrescentou: “Agradeço a todos pelas mensagens e orações, sem dúvida toda essa energia positiva está sendo importante para sua recuperação”.

Tamara Dalcanale, esposa de Kayky, buscou confortar os fãs e seguidores do ator Foto: Instagram/ @TamaraDalcanale / Divulgação









O acidente

Kayky Brito sofreu um grave acidente na madrugada de sábado, 2, na Avenida Lúcio Costa, no Rio de Janeiro. Por volta da 1 hora da manhã, na altura do número 4700, Kayky foi surpreendido por um carro de passeio enquanto atravessava a via. Imediatamente, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ao ator.

O condutor do veículo foi detido e encaminhado à 16ªDP (Barra da Tijuca), onde o incidente foi oficialmente registrado. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, em nota, informou que o motorista prestou depoimento e foi submetido a um exame de alcoolemia. O teste confirmou que ele não estava sob efeito de álcool no momento do acidente.