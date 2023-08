Larissa Manoela e sua mãe dão entrevistas neste domingo; saiba o horário e onde assistir

Neste domingo, 20 de agosto, duas novas entrevistas sobre o caso Larissa Manoela irão ao ar. No Fantástico, da TV Globo, a atriz voltará a falar sobre sua relação profissional e pessoal com seus pais, incluindo declarações de sua advogada. Já a sua mãe, Silvana Taques, concedeu uma entrevista exclusiva à apresentadora Chris Flores, que será exibida no Domingo Legal, no SBT.

Veja como assistir às entrevistas:

Domingo Legal - depoimento de Silvana, mãe da atriz

Data: domingo, 20 de agosto

domingo, 20 de agosto Horário: 11h às 15h

11h às 15h Canal: SBT

SBT Onde assistir: TV aberta, pelo site do SBT ou Youtube

Fantástico - nova entrevista de Larissa Manoela

Data: domingo, 20 de agosto

domingo, 20 de agosto Horário: 20h30 às 23h35

20h30 às 23h35 Canal: TV Globo

TV Globo Onde assistir: TV aberta ou pela Globoplay