Como Larissa Manoela, relembre ex-artistas mirins que romperam com seus pais

Recentemente, Larissa Manoela expôs alguns detalhes do rompimento que teve com seus pais, responsáveis por gerenciar sua carreira até então. Aos 22 anos, a atriz começou a atuar ainda criança e fez bastante sucesso especialmente em novelas infantis do SBT, como Carrossel. Em entrevista o Fantástico neste domingo, 13, ela abordou o tema: “Não sabia o que recebia, o que estava sendo pago”.

Larissa Manoela em foto de 2021 Foto: Denise Andrade/Estadão

Relembre abaixo outros atores e cantores que fizeram bastante sucesso quando eram crianças, mas depois cortaram relações com seus pais ou suas mães, e em alguns casos chegaram até a entrar com processos na Justiça contra eles por terem se sentido explorados.

Macaulay Culkin

Astro mirim de filmes como Esqueceram de Mim, Meu Primeiro Amor e Riquinho, Macaulay Culkin rompeu com os pais em um processo judicial que moveu aos 15 anos de idade. À época, ele levou-os à Justiça para que não fossem mais seus guardiões legais, impedindo-os de ter acesso aos US$ 17 milhões que possuía.

Em entrevista ao WTF podcast, décadas depois, o ator fez duras críticas ao comportamento de seu pai, Kit Culkin: “Ele era um homem mau. Era abusivo, abusava de mim física e mentalmente. Eu posso até mostrar as cicatrizes se você quiser. Tudo o que ele tentou fazer na vida toda dele, eu alcancei aos 10 anos de idade. Ele tinha certa inveja”.

Macaulay também comentou que a separação de seus pais após a gravação de Riquinho foi “uma das melhores coisas que aconteceram”: “Eu queria mesmo fazer uma pausa e eu estava tipo: ‘Estou farto, pessoal, espero que vocês tenham feito seu dinheiro, porque não terão mais vindo de mim”.

Britney Spears

Provavelmente um dos casos recentes de maior repercussão envolvendo artistas que romperam as relações com seus pais. A cantora, que começou a carreira ainda criança, apresentando um programa de TV da Disney, fez muito sucesso nos anos 1990 e 2000 com hits como ... Baby One More Time e Oops!... I Did It Again.

Após alguns problemas de saúde mental e uso de drogas, os seus bens e até decisões ligadas à sua carreira foram judicialmente tutelados ao seu pai, Jamie Spears. Após a repercussão de documentários e reportagens sobre o caso, ela conseguiu reverter a decisão, fazendo também acusações de que o pai era abusivo.

Jonathan da Nova Geração

Jonathan Costa, hoje conhecido pelo nome artístico JonJon, fez sucesso quando era criança cantando o refrão “Dance, potranca/Dance com emoção/Eu sou o Jonathan da Nova Geração”. Seus pais estavam à frenta da produtora Furacão 2000 e tinham bastante influência no meio do funk.

Quem busca pela canção em plataformas como o Spotify possivelmente encontre algumas versões menos ‘explícitas’, já que a letra causou polêmica à época. “Meus pais quase perderam minha guarda por ter um menino de sete anos cantando funk. A Justiça queria proibir. Mas eu via crianças cantando ou atuando em novelas. Por que eu não podia cantar funk?”, relembrou, em entrevista ao Uol, em 2022.

Anos depois, já adulto, porém, ele decidiu processar a mãe. Segundo informações do jornal O Dia em 2018, Jonathan alegava não ter recebido nenhum dos bens ou parte dos lucros que seus pais haviam conquistado à época em que sua música ocupou as paradas de sucesso no começo da década de 2000.

Jordy

Considerado um dos cantores mais precoces a chegar ao sucesso, o francês Jordy tinha apenas quatro anos de idade quando lançou os hits de música dance Dur Dur D’être Bébé! e Alison. No Brasil, além de emplacar nas rádios, também esteve em programas de grande audiência como o Domingão do Faustão e o Domingo Legal.

Ainda na juventude, uma decisão judicial proibiu algumas de suas apresentações, já que seus pais, o produtor Claude Lemoine e a compositora Patricia Clerget, estariam lhe explorando.

Anos depois, já adulto, ele contou em sua biografia que entendeu ser vítima de um golpe financeiro por parte deles: “Eu sei perfeitamente bem que eu tinha que perceber a fraude por mim mesmo, para ter uma noção do quanto que eu fui enganado e traído por meu pai”

Jordy chegou a ganhar um processo no valor de 820 mil euros movido contra a gravadora CBS Records, por conta da entrega do dinheiro ao pai sem as garantias de que parte dele fosse usado em benefício do garoto.

Drew Barrymore

Atriz desde a época em que era criança - tinha cerca de sete anos quando E.T.: O Extraterrestre foi lançado, por exemplo - Drew Barrymore teve uma juventude conturbada, chegando a usar drogas e até a ser internada no início da adolescência, fazendo com que pedisse na Justiça para ser emancipada aos 14. Posteriormente, fez diversos relatos criticando o comportamento de seus pais em relação à sua criação e à sua carreira.

Larissa Manoela

Recentemente, a relação entre Larissa Manoela e seus pais foi alvo de diversas polêmicas. Ela teria aberto uma auditoria contra a mãe para apurar a suposta venda de sua mansão em Orlando (EUA), o que foi negado por eles. Também rompeu as relações administrativas que tinha com eles em relação à sua fortuna e carreira.

Em entrevista ao Vaca Cast em de agosto, a atriz destacou os novos rumos de sua trajetória: “Nós somos o nosso próprio negócio como artistas. Sempre gostei muito dessa parte empresarial, gosto muito de ter noção, de ter esse controle, não tenho medo de errar”.

Ao mesmo podcast, André Luiz Frambach, noivo da artista, comentou: “Colocavam coisas na cabeça dela que faziam ela acreditar que não era capaz. Agora, ela se cobra de uma forma correta. Ela vê que ela é capaz”. Larissa Manoela trabalhava na TV desde a infância.

“A casa foi vendida em 2021 em comum acordo com ela. Tudo que fizemos para ela visou a sua segurança patrimonial, tangível, intangível e jurídica. Nunca faríamos algo prejudicial ou imoral contra ela”, afirmaram Gilberto Elias e Silvana Taques, os pais da atriz, na ocasião.

O nome de Larissa Manoela voltou aos holofotes neste domingo, 13 de agosto, por conta de uma entrevista ao Fantástico, abordando a recente decisão que teve de afastar seus pais do controle da gestão de sua carreira e finanças.

Em trecho divulgado pelo programa da TV Globo, ela explica: “Só queria entender, então, esse negócio. Eu não sabia o que recebia, o que estava sendo pago...”.

Em outro momento, a atriz de 22 anos mostra um áudio indicando que precisava de autorização até mesmo para gastar pequenas quantias: “Pai, você consegue fazer uma transferência para minha conta para eu poder pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?”