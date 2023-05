‘Linha Direta’ vai abordar caso Henry Borel após decisão do STF; relembre

Após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), o programa Linha Direta, apresentado por Pedro Bial, irá ao ar nesta quinta-feira, 18, e contará a história do caso Henry Borel. A Justiça do Rio de Janeiro havia concedido uma liminar à defesa do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Jairinho, proibindo a Rede Globo de veicular a atração.

Conforme informações da coluna da jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a decisão veio do ministro Gilmar Mendes na noite desta quarta-feira, 17. Mendes argumentou que a defesa de Jairinho teve “o claro propósito de censurar a exibição da matéria jornalística de evidente interesse público”.

O ex-vereador Jairinho é acusado de matar o menino Henry Borel, de 4 anos. Foto: Wilton Junior/Estadão

A juíza Elizabeth Machado Louro, responsável pela conclusão anterior na Justiça do Rio, havia argumentado que a transmissão do Linha Direta poderia “influenciar a opinião pública”, já que o caso ainda não foi julgado e vai a júri popular.

O ex-vereador e a professora Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, são acusados de matar o menino. Henry morreu no dia 8 de março de 2021, aos 4 anos, no Rio. Ele foi levado pelo casal já sem vida ao Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, com manchas roxas por todo o corpo.

Jairinho e Monique argumentaram terem encontrado o menino já desacordado. A perícia apurou, porém, que a causa da morte foi laceração hepática. Investigações indicaram que o ex-vereador agredia o menino, enquanto a mãe sabia e se omitia.

O Estadão entrou em contato com a assessoria da Rede Globo para comentar a decisão, mas ainda não obteve retorno. O programa vai ao ar depois de Cine Holliúdy.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais