‘Linha Direta’: Outras séries e filmes ‘true crime’ para assistir no streaming

O programa Linha Direta foi relançado pela Globo em maio de 2023. O primeiro episódio, que revisitou o caso Eloá, chamou atenção e está disponível para assistir na íntegra no serviço de streaming da emissora, o Globoplay.

Como apenas um episódio vai ao ar por semana, selecionamos outras sugestões de produções do gênero true crime para você assistir no streaming.

Pedro Bial no comando do 'Linha Direta' em 2023 Foto: Fábio Rocha/Globo

Seja se aprofundando em casos antigos, como Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez, ou mais recentes, como sobre o caso João de Deus, seja com depoimentos e imagens da vida real ou de forma encenada em dramaturgia, há diversas opções de filmes, séries e documentários para assistir em serviços como Netflix, Globoplay, Prime Vídeo e HBO Max.

Confira abaixo.

O Mochileiro Kai: Herói ou Assassino? (Netflix)

O documentário da Netflix aborda a bizarra história de um andarilho norte-americano, jovem e com jeito descolado, que após usar uma machadinha para agredir um motorista acusado de racismo que tentava atropelar mulheres, foi alçado a condição de celebridade instantânea, convidado inclusive para participar do programa de Jimmy Fallon. Posteriormente, porém, Kai foi acusado de assassinar um homem em outra região da cidade. A produção mostra como foram os bastidores dos momentos de fama do jovem, a quem um reality show de TV chegou a ser oferecido, e como alguns fatos obscuros sobre sua vida e comportamento vieram à tona pouco tempo depois.

Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez (HBO Max)

A ideia da série documental é se aprofundar no assassinato da filha de Gloria Perez, então no elenco da novela das oito, De Corpo e Alma (1992), que foi assassinada por seu colega de cena, Guilherme de Pádua, e sua esposa à época, Paula Thomaz. Com depoimentos de diversos atores e pessoas ligadas a Daniella e ao caso.

O Desaparecimento de Madeleine McCann (Netflix)

O documentário entrevista diversos especialistas e pessoas envolvidas na investigação do episódio em que a jovem britânica foi dada como desaparecida em Portugal no ano de 2007. Com reviravoltas na condução do caso, que teve ampla cobertura da imprensa à época, até hoje não foi dado como resolvido.

O Caso Evandro (Globoplay)

A série aborda um caso de desaparecimento e assassinato de um garoto no interior do Paraná nos anos 1990, e a série de acontecimentos que o rondam.

Bandidos na TV (Netflix)

O documentário aborda acusações contra Wallace Souza, deputado amazonense que era apresentador do policialesco Canal Livre e acusado de ter conhecimento prévio de mortes causadas pelo crime organizado para exibi-las em seu programa.

Quem É Ghislaine Maxwell? (HBO Max)

Considerada uma das principais parceiras de Jeffrey Epstein, a socialite foi condenada por tráfixo sexual infantil e alvo de uma série documental.

João de Deus: Cura e Crime (Netflix) e Em Nome de Deus (Globoplay)

Duas séries documentais que abordam o caso do médium João de Deus (João Teixeira de Faria), que foi acusado de abusar diversas mulheres durante supostos atendimentos espirituais em Abadiânia, no interior de Goiás.

3096 Dias de Cativeiro (HBO Max)

O longa retrata o caso de Natascha Kampusch, sequestrada por Wolfgang Přiklopil quando era uma criança na Áustria. O título faz referência ao período em que esteve em cativeiro, cerca de oito anos, desde o dia de sua captura até sua fuga.

A Menina Que Matou os Pais/O Menino que Matou Meus Pais (Prime Video)

Dois filmes sobre o caso do assassinato de Manfred e Marísia Von Richthofen foram lançados recentemente. Um aborda a visão de Suzane, a filha dos dois, e o outro a de Daniel Cravinhos, seu namorado à época. Os dois estiveram envolvidos na morte do casal juntamente com Cristian, irmão de Daniel.