Lolita Rodrigues, Hebe Camargo e Nair Bello no Jô Soares: lembre amizade e veja clássica entrevista

O trio de amigas Lolita Rodrigues, Hebe Camargo e Nair Bello deu, no ano 2000, uma entrevista inesquecível a Jô Soares, na TV Globo.

Esta entrevista fez um enorme sucesso na época, é sempre lembrada nas redes sociais e voltou a circular especialmente neste domingo, 5, quando Lolita se tornou a última das três amigas a morrer, vítima de uma pneumonia.

Nair Bello,Lolita Rodrigues e Hebe Camargo, que inauguraram o Programa do Jô na Globo, em abril de 2000 Foto: Globo / Divulgação

Na conversa, elas choram de rir e lembram de suas passagens marcantes pela TV brasileira, como quando Lolita substituiu Hebe na primeira transmissão televisiva da história do Brasil.

A amizade veio naturalmente, pois as três trilharam caminhos muito semelhantes: começaram a carreira no rádio, participaram do início da televisão brasileira, nos anos 50, e tiveram trajetórias longevas, com presenças carismáticas e bem humoradas nas telas.

Nair Bello morreu em 2007 e Hebe Camargo, em 2012, ambas por parada cardíaca.

