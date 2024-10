Luciano Huck conta como furou bloqueio para entrevistar Fernanda Montenegro na época do Oscar

A indicação de Fernanda Montenegro ao Oscar, em 1999, ficou marcada para boa parte dos brasileiros. Para Luciano Huck, a memória é ainda mais especial. Nesta quarta-feira, 16, em que a atriz completa 95 anos, o apresentador publicou uma homenagem a ela no Instagram, contando como furou bloqueio para entrevistá-la na época do prêmio, quando ainda era novato na profissão.

“Hoje é aniversário de Fernanda Montenegro, a dama do teatro brasileiro, uma artista com quase um século dedicado à arte e cultura. Pela primeira vez compartilho esse registro e conto a história dele: em 1999, quando dona Fernanda foi indicada ao Oscar por Central do Brasil, eu ainda estava começando na TV com o Programa H”, narrou o apresentador, compartilhando uma foto inédita.

Registro de 1999, quando um novato Luciano Huck entrevistou Fernanda Montenegro, que concorria ao Oscar pelo papel em 'Central do Brasil'. Foto: @lucianohuck via Instagram

PUBLICIDADE Huck, então “sem prestígio e credenciais” para conseguir uma entrevista com a brasileira do momento, viajou para Los Angeles, nos Estados Unidos, onde a tradicional premiação é realizada, com “a cara e a coragem”. “Como bem diria Silvio Santos, a vida é feita de muito trabalho e um pouco de sorte. E, sem planejar, acabei sentado ao lado de dona Fernanda e seu marido, Fernando Torres, no mesmo voo”, escreveu o apresentador. Huck carregava consigo uma pequena câmera, e conseguiu gravar o papo com Fernanda, que topou mesmo sem conhecê-lo. “Esse momento foi um marco na minha carreira televisiva”.

“Saúde, saúde e mais saúde. Feliz aniversário”, finalizou Huck. Veja: