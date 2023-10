‘Fantástico’: O que Luísa Sonza respondeu a pergunta sobre racismo em entrevista na Globo

Luísa Sonza deu uma entrevista à jornalista Poliana Abritta, do Fantástico, da TV Globo, na semana passada, e sua suposta reação a uma pergunta sobre o caso envolvendo racismo que respondeu na Justiça recentemente chegou a chamar atenção nas redes sociais.

Luísa Sonza em show do festival The Town Foto: Sebastião Moreira/EFE

Neste sábado, 14, o trecho da entrevista de Luísa Sonza ao Fantástico, em vídeo, foi divulgado pelo site TV Pop. O tema teria sido abordado logo após comentários sobre o dia em que a cantora anunciou seu término com Chico Moedas e leu uma carta no Mais Você, com Ana Maria Braga.

No vídeo, é possível ver a parte final da pergunta de Poliana Abritta: “Saiu a informação, saiu a notícia, de que tinha sido encerrado o processo que você respondia por racismo. Você fez uma retratação pública, pagou uma indenização e esse processo foi encerrado. Como é que ficou esse episódio para você”

“Então, é... Foi um processo de danos morais que aconteceu em 2020 e isso foi antes. Para mim, foi encerrado antes. Não sabia... Essa notícia não tem a ver com...”, responde Luísa, aparentemente desconfortável, dando a entender que o caso não teria a ver com o que estava sendo conversado antes.

A repórter do Fantástico respondeu: “Não, é que no mesmo dia que você esteve na Ana Maria Braga, saiu a notícia de que o processo tinha sido encerrado...”. “Que Bom”, afirmou Sonza. “Por isso eu pergunto como ficou esse episódio para você”, continuou Poliana.

“Foi isso. Eu [não] falo mais sobre o assunto, porque acho que é um assunto muito delicado, envolve outra pessoa, e o combinado com essa outra pessoa é a gente não falar sobre isso, respeito isso acima de tudo. Tenho muito cuidado de falar, muita cautela de quando e como falar desse assunto. Falo no meu documentário de uma maneira mais clara sobre tudo isso”, encerra a cantora.

Até o momento, a Globo ainda não divulgou em qual dia a entrevista com Luísa Sonza vai ao ar no Fantástico.

Entenda o processo de racismo contra Luísa Sonza

A advogada Isabel Macedo processou Luísa Sonza por racismo em 2020. O caso, porém, ocorreu em 2018, quando ambas estavam em uma festa em Fernando de Noronha. A notícia veio à tona em 2022, quando uma audiência foi suspensa.

Segundo seu relato, ela estava numa festa quando Sonza encostou em seu ombro e disse: “Pega um copo ‘d’água pra mim?”. “Eu respondi que não tinha entendido. Ela repetiu a frase e completou: ‘Você não trabalha aqui?’, relatou ao Notícia Preta à época.

Em seguida, a vítima questionou Luísa por achar que estava trabalhando na festa. A cantora rebateu dizendo que “não era o que ela estava pensando”. “Não é demérito algum ser empregada, eu mesma já fui doméstica, a questão é: por que a branquitude sempre nos enxerga nessa posição de serviçal?”, refletia Isabel

Após a repercussão, Luísa Sonza usou as redes sociais para fazer uma retratação, informando que iria solicitar uma audiência especial para acatar o valor pedido pela autora do processo. Ela também gravou um vídeo em que pedia desculpas pela situação e por posicionamentos anteriores sobre o caso.

Em 2020, Luísa Sonza negou que o caso fosse verdadeiro, o que, segundo a artista, se deu por conta de uma notícia que dizia que ela teria agredido uma pessoa negra.

“A nossa educação é racista, a nossa estrutura é racista, a nossa sociedade funciona de forma racista”, comentou. “A Justiça sempre vai ser favorável a nós [brancos]. [...] Para a gente combater isso, a gente precisa ter atitudes individuais que não compactuam com o racismo em que a gente vive, a gente é e a gente é educado a ser. [...] Eu fico muito decepcionada comigo mesma de não ter entendido e buscado isso antes.”

Recentemente, a acusação afirmou ter chegado a um acordo, de valor financeiro não revelado, arquivando o caso no último dia 16 de agosto.