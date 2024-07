Malu Mader explica afastamento das novelas: ‘Fui ficando mais tímida’

“Eu fui ficando mais tímida, eu acho, vai ver que, por isso, eu parei tanto tempo (de atuar)”, revelou a atriz. A timidez crescente foi um fator significativo em sua decisão de se afastar da atuação, mas agora, com sua volta, Malu redescobre a paixão pelo seu trabalho: “Eu não sabia que estava com tanta saudade do meu trabalho em novelas, que foi a vida inteira”.

Casada há 34 anos com Tony Bellotto, vocalista do grupo Titãs, Malu destacou o papel crucial que o marido desempenha em sua vida e carreira. “O Tony é um cara muito especial, muito, e foi muito importante pra mim, nesse trabalho, de estar casada com um cara que nem ele”, afirmou. “Acho que ele tem uma profunda admiração por mulheres que trabalham, que gostam do que fazem, que se realizam, e sempre me estimulou demais nesse sentido”.