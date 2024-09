‘Mania de Você' terá romance, erotismo, mocinho selvagem e reviravoltas; elenco fala sobre a novela

Viola que ama Mavi, que ama Luma, que ama Rudá. Não é exagero pegar a inspiração em Carlos Drummond de Andrade - e o poeta, ao que consta, também gostava de um folhetim - para definir o quarteto principal de Mania de Você, a nova novela das nove da TV Globo que estreia na segunda, 9 de setembro.

Criada por João Emanuel Carneiro - de sucessos como A Favorita, Avenida Brasil e Todas as Flores - e com direção artística de Carlos Araújo, Mania de Você, é, segundo definição do próprio autor, a "história de quatro pessoas obcecadas pela ideia de amar alguém". "Até onde uma paixão pode levar?", questiona Carneiro, ao Estadão. "É uma novela menos cerebral, com mais romance...e erotismo", ele continua. Viola (Gabz), menina de origem humilde, conhecida por sua habilidade na cozinha, se muda para Angra dos Reis, onde a trama se passa, com o namorado Mavi (Chay Suede). Por lá, também vive a ricaça Luma (Agatha Moreira), que namora o local Rudá (Nicolas Prattes).

Agatha Moreira (Luma) e Nicolas Prattes (Rudá) em cena do primeiro capítulo de 'Mania de Você' Foto: Manoella Melo/TV Globo

Mas Rudá conhece Viola. A cumplicidade que Viola e Luma estabelecem em um primeiro momento - por conta da paixão em comum pela gastronomia - é, então, quebrada. Os elementos se embaralham e o que virá a seguir é um jogo de reveses que Carneiro sabe jogar muito bem.

“Essa novela poderia ser uma grande minissérie, pois é concentrada em poucos personagens, e as reviravoltas são dentro de um tabuleiro de poucas peças”, diz o autor. Em seu último trabalho, Todas as Flores, levado ao ar originalmente no Globoplay depois das gravações já encerradas, Emanuel perdeu a oportunidade de sacar um coringa com a mesma emoção quando faz com uma obra no ar, em andamento. “Gosto de assistir ao vivo. É uma cachaça boa”, diz.

Mania de Você terá três fases. A primeira, breve, mostrará os protagonistas ainda crianças. Uma outra se passará dez anos antes do tempo em que a história se fixará. É nessa passagem de tempo que Viola desbanca Luma; Rudá, acusado do assassinato de Molina (Rodrigo Lombardi), suposto pai de Luma, foge para Portugal e muda de identidade; e Mavi, garoto pobre, filho de Mércia (Adriana Esteves), governanta da casa de Molina, se torna dono do luxuoso resort Albacoa.

Tudo muda, o tempo todo

As reviravoltas que Carneiro tem escrito para Mania de Você - ele conta com a colaboração de Eliane Garcia, Marcia Prates, Marina Luisa e Zé Dassilva - têm surpreendido até os atores. Agatha Moreira é uma das que têm certeza que cada baralho do autor tem muito mais do que dois coringas.

“Que loucura! Ele é muito corajoso. Joga a trama sem pudor. Não tem medo de gastar a história. O primeiro capítulo é como um filme completo”, avisa.

Luma, a personagem de Agatha, começa como herdeira. Perde a chance de se tornar uma renomada chef de cozinha para Viola. Para sobreviver, torna-se motorista de aplicativo. Muita informação até mesmo para a atriz.

Familiarizada com o aplicativo da TV Globo no qual recebe os textos e roteiros de gravação, Agatha recorreu a algo mais analógico para não perder o fio de sua personagem. Como as gravações não seguem uma ordem cronológica - geralmente, grava-se por cenários - , a atriz anota os caminhos de Luma em um caderno.

“Escrevo qual mistério já foi desvendado, qual não foi. Ela descobre, por exemplo, em um primeiro momento, que Molina é pai de Mavi, mas não que ele não é pai dela. Depois, gravo uma cena em que ela não sabe de nada”, conta, dando spoiler de uma das tramas que serão determinantes na novela - Carneiro já entregou 70 dos cerca de 180 capítulos previstos.

Agatha define Luma como uma "consequência de fatores". Uma criança oprimida que tem um grande vazio por ter crescido sem a mãe - com um afeto de interesse por parte de Molina e Mércia. "Mesmo com toda a esquisitice dentro de casa, ela tem algo solar. Ela tem obsessão pelos prazeres da vida. Sobretudo pelo Rudá, que apresenta um outro lado da vida para ela. Com Viola, com quem ela descobre a cozinha, a obsessão é pelo talento da amiga", avalia. Com o conto de fadas desfeito, Luma deverá procurar outros tipos de deleites. Agatha nutria uma intimidade à distância por Carneiro. Na época em que atuava como modelo em Nova York, assistia à novela Avenida Brasil pelo YouTube enquanto sonhava em ser atriz. Logo depois, foi chamada para trabalhar em Malhação, após um teste por vídeo. "Na época, pensava: estou trabalhando no mesmo lugar do autor de Avenida Brasil!", diz.

Um mocinho bom por natureza

Nicolas Prattes e Agatha Moreira: o jogo mudará para eles em 'Mania de Você' Foto: Fabio Rocha/TVGlobo

Se Mavi é um vilão nerd, com sede de vingança, Rudá, personagem de Nicolas Prattes será o “mocinho selvagem”. O termo parece estranho e pode soar até meio engraçado. Nada a ver com as antigas comédias das sete e seus galãs descamisados. “Ele é um ser da natureza. Um ambientalista. E muito intuitivo”, explica João Emanuel Carneiro. Mania de Você será a segunda novela de Carneiro que Prattes fará - ele foi Diego/Edu em Todas as Flores - e a primeira como um protagonista das nove.

O autor recomendou que Prattes assistisse ao filme O Garoto Selvagem, de François Truffaut. Ao Estadão, o autor acrescentou outra referência: o que o filósofo Jean-Jacques Rousseau disse sobre o mito do bom selvagem. É bastante possível que Rudá, depois de passar por poucas e boas, se corrompa. Ou que sua natureza não seja tão estável assim.

"O João (Emaunel Carneiro) conseguiu me dar um personagem mais desafiador do que o Diego de Todas as Flores. É tudo o que um ator quer. Pulsar diferente. Sentir coisas que não havia sentido. O texto tem sempre algo sussurrado. Cabe a nós atores conseguir ouvir e fazer", diz Prattes. A instabilidade de Rudá, explica o ator, chega quando ele é retirado de seu habitat natural. O cara que tem as mãos no mar precisará fugir quando for acusado pela morte de Molina. Ele vai para Portugal, perde a identidade, passa a ser León. Vai trabalhar em um restaurante erótico e no Oceanário de Lisboa. Volta quando sabe do sucesso de Viola como chef de cozinha. "Me perguntam se vou fazer mais um injustiçado. Em Todas as Flores, o Diego foi injustiçado por conta da ganância. O Rudá será injustiçado por querer viver a vida dele. Ele só quer ficar naquela praia, que, inclusive, querem privatizar. Estamos contando a história da humanidade. Esse é nosso trunfo", explica o ator.

Mavi (Chay Suede) e Viola (Gabz) na primeira fase da novela Foto: Fabio Rocha/TVGlobo

Quem vai querer destruir Rudá é Mavi. Pelo amor de Viola e pela vontade de ocupar Angra dos Reis. A reportagem do Estadão acompanhou uma tarde de gravações nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. O cenário era o resort Albacoa, local pelo qual passam todas as tramas da segunda fase.

O cenário construído em uma área externa, cercado de mata, tem 2.480 metros quadrados de área de implantação e 1.168 metros quadrados de área construída. Tem recepção, o restaurante Violeta, que será comandado por Viola, uma ampla cozinha industrial real, além do escritório do restaurante. Além do tamanho, os detalhes impressionam. Fichas de hóspedes, bloquinhos e sacolas têm a logo do resort.

Para Prattes, além de voltar a um texto de Carneiro, a chance de protagonizar uma novela das nove o consolida como um dos principais atores de sua geração - ele tem 27 anos. Em nove anos de Globo, está em sua sexta novela. “Nós, que estamos chegando, precisamos cuidar desse espaço, ter zelo. Para que daqui 60 anos, outros façam igual. Seu Tony Ramos segurou na minha mão e disse: ‘garoto, toca o barco aí’”, conta, orgulhoso.