A história gira em torno da relação de amizade e rivalidade entre as duas jovens, que nasceram no mesmo dia, mas em situações sociais bastante distintas. Elas também dividem uma paixão pela culinária e se aproximam logo que Viola se muda para Angra dos Reis com o namorado, Mavi.

A conexão entre elas ficará ameaçada conforme Viola se apaixona por Rudá, antes de saber que ele é o namorado de quem a amiga tanto fala. A situação vai se complicar ainda mais com o mistério formado em torno de um assassinato que abalará a região.