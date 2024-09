‘Mania de Você’: cinco atores em quem você deve ficar de olho na novela que estreia nesta segunda

Gabrielly Nunes tem 25 anos e usa o nome artístico desde que começou como cantora, ainda na infância. Tem uma música gravada em parceria com Baco Exu do Blues e chegou a cantar no espaço Favela do Rock In Rio 2019.

Depois de diversos trabalhos menores, vem em ascensão na carreira artística nos últimos tempos. Em 2023, contracenou com Juliana Alves e Bukassa Kabengelle na novela das seis Amor Perfeito, e também protagonizou o longa Um Verão Inesquecível - Outono, do Prime.